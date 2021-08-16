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Массовые обыски в структурах КГГА закончились подозрениями 

Понедельник, 16 августа 2021, 20:42

Силовики объявили подозрения по делам Подольского моста, запках школьной мебели Печерской РГА и ремонта переходов в Деснянском районе.

Источник: пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Детали: В частности, по делу Подольского моста следователи объявили подозрение первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации. Речь идет о служебной халатности и растрате имущества.

По заключению экспертизы, бюджету города принесли убытков на сумму свыше 4,5 млн грн за ненадлежащее выполнение работ по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда. Указывается, что это лишь один эпизод хищения.

В деле закупки школьной мебели Печерской РГА подозрение получил руководитель подрядной организации. Его подозревают в присвоении более 450 тысяч гривен.

Следствие утверждает, что школьные стулья закупили для 20 учебных заведений вдвое дороже.

При этом акт приема-передачи даже не содержит фамилии должностного лица РГА, которая приняла эти стулья.

В ближайшее время прокуратура обещает дать правовую оценку действиям должностных лиц Печерской РГА.

По ремонту подземных переходов в Деснянском районе, то следователи сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств начальнику "Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Деснянского района".

Убытки местному бюджету эксперты оценили в более четверти миллиона гривен.

Напомним:

  • 16 августа правоохранители по делу о строительстве Подольского моста в Киеве проводили обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киев", ГП "Укргосстройэкспертиза", у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях.
  • В этот же день столичная прокуратура проводила обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА из-за растраты полмиллиона гривен на закупки школьной мебели.
  • Также в Киеве разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, которое занималось незаконной эвакуацией автомобилей.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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