З'явилося "звернення Януковича до співвітчизників": про долю Батьківщини і з тезами Кремля

Напередодні 30-річчя незалежності України російське пропагандистське видання РИА "Новости" опублікувало "звернення експрезидента України Віктора Януковича до співвітчизників", в якому той повторює тези президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: РИА "Новости"

Деталі: Такий же текст (російською мовою) оприлюднили в соцмережі адвокат Януковича Віталій Сердюк та прессекретар сина колишнього президента Юрій Кірасір.

На початку "звернення" зазначено, що Янукович вирішив поміркувати, про те "що набула Україна, а що втратила". Експрезидент не забув і про термін "державний переворот" щодо своїх наступників, який неодноразово використовував раніше.

Про свій період правління Янукович нарікає, що він припав на "непростий час", але його режим, мовляв, "забезпечував свободу слова навіть у тих випадках, коли ця "свобода" зазіхала на підвалини державності, не перешкоджав праву жителів західних областей споруджувати пам'ятники тим, кого вони вважали своїми національними героями навіть ціною образи історичної пам'яті жителів Південного Сходу, не переслідував членів націоналістичних організацій вважаючи, що вони оцінять толерантність держави; на багато що закривав очі..."

Пряма мова: "Не думаю, що це була помилкова політика. Державний переворот, що стався в 2014 році, не був результатом нашої "м'якості" . Він був зумовлений реалізацією проєкту "Україна як Антиросія", і якщо ми приймемо цей постулат як даність, то все стане на свої місця".

Нагадаємо: В травні 2021 року президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Україну перетворюють на "антиросію".

Деталі: Також Янукович опонує першому президенту України Леоніду Кравчуку, який вважає найбільшою своєю помилкою те, що вірив Росії.

На думку експрезидента, "головною помилкою України за 30 років стала відмова від добросусідства з Росією".

Пряма мова: "На перший погляд невинне: "Хто не скаче - той москаль", покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилося сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею.

До чого це призвело? До війни, до розколу українського суспільства, до перманентної соціальної нестабільності, найглибшої економічної кризи, розгулу радикальних націоналістичних організацій, переслідування опозиції, закриття неугодних режиму телевізійних каналів (тези які неодноразово повторює Путін -ред.)".

Деталі: При цьому Янукович зізнається "в щирій любові до Батьківщини", і стверджує, що хоча його режим "здійснював помилки, іноді досить серйозні", але при цьому, українці, мовляв, "жили краще".

"Але вірте - все зміниться. По суті, для цього потрібно не так багато: просто проголосувати на виборах за тих, хто вміє управляти державою", - йдеться також у зверненні.

При чому це повинно статися, на думку Януковича, "в найближчій історичній перспективі".

Відео, яке підтверджувало б автентичність даного звернення, не оприлюднене.

Нагадаємо: Після втечі в 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.

Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.

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