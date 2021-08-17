Появилось "обращение Януковича к соотечественникам": о судьбах Родины и с тезисами Кремля

Накануне 30-летия независимости Украины российское пропагандистское издание РИА "Новости" опубликовало "обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к соотечественникам", в котором тот вторит тезисам президента РФ Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

Детали: Такой же текст (на русском языке) обнародовали в соцсети адвокат Януковича Виталий Сердюк и пресс-секретарь сына бывшего президента Юрий Кирасир.

В начале "обращения" указано, что Янукович решил поразмышлять, о том "что приобрела Украина, а что утратила". Экс-президент не преминул использовать избитый термин "государственный переворот" в отношении своих преемников.

О своем периоде правления Янукович сетует, что он припал на "непростое время", но его режим, мол, "обеспечивал свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; не препятствовал праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока; не преследовал членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; на многое закрывал глаза…"

Прямая речь: "Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места".

Напомним: В мае 2021 года президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Украину превращают в "антироссию".

Детали: Также Янукович оппонирует первому президенту Украины Леониду Кравчуку, который считает наибольшей своей ошибкой то, что верил России.

По мнению экс-президента, "главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией".

Прямая речь: "На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней.

К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов (тезисы которые неоднократно повторяет Путин –ред.)".

Детали: При этом Янукович признается "в искренней любви к Родине", и утверждает, что хотя его режим "совершал ошибки, иногда достаточно серьезные", но при этом, украинцы, мол, "жили лучше".

"Но верьте — все изменится. В сущности, для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством", - идет также речь в обращении.

При чем это должно произойти, по мнению Януковича, "в ближайшей исторической перспективе".

Видео, которое подтверждало бы аутентичность данного обращения, не обнародовано.

Напомним: После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги.

Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.

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