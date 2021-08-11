Від "вертодрому Януковича" до офісу партії Зеленського. Історії легендарних активів "Сім’ї". Частина 3

"Як Янукович" або "гірше Януковича" – такі порівняння давно стали фразеологічними в українській політиці. А період правління президента-втікача – мірилом необмежених корупційних апетитів.

Що відбувається з активами, які залишились країні у спадок після цих апетитів?

"Українська правда" продовжує відповідати на це запитання, розшукуючи нових власників "сімейних скарбів".

У попередніх двох матеріалах ми розповіли про долі двох резиденції: маєтка Януковича в урочищі Межигір’я та закритого мисливського клубу, захованого в лісах Сухолуччя.

Цього разу мова піде про будівлю, історія якої виділяється своєю нахабністю. Поки резиденції старанно ховали від зайвих очей за лісами і деревами, її звели просто в центрі столиці.

Зручності в комплекті

Будівлю, відому як "вертолітний майданчик Януковича" почали зводити на схилах Дніпра у 2010 році. Причому журналісти помітили забудову щонайменше за два місяці до того, як Київрада часів мерства Леоніда Черновецького формально передала комунальну землю в оренду. Останнє сталось у грудні того ж року, без не те щоб прозорих, а взагалі будь-яких торгів.

Раніше на ділянці тренувались спортсмени – там було тренувальне поле лучників спортивної бази "Динамо", футбольний клуб сплачував податок за користування територією.

Але державною користю поступились заради користі для Януковича. Вертолітний майданчик у надзвичайній близькості до урядового кварталу означав, що президент міг літати туди прямо з "Межигір’я". На Банковій тоді виправдовувались: таким чином через кортеж не з’являтимуться затори.

"Якщо порахувати математично, скільки коштує переліт і скільки проблем створюється через обмеження руху, то логічно було би ухвалити рішення на користь вертольоту", – казав голова АП Сергій Льовочкін.

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Землю на столичній Парковій дорозі виділили фірмі-прокладці "Амадеус Ко" під будівництво "об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури". І почали будувати об’єкт, який спершу мав бути саме вертодромом. Всі інші частини будівлі за документи проходили для "забезпечення доступу людей на вертолітний майданчик" та "інші супутні приміщення".

Але досить скоро "будівлю для забезпечення доступу" почали переробляти. Влада дозволила "переоснастити" її спершу під "Центр обробки даних "Парковий", а потім "реконструювати" під конгресно-виставковий центр.

У такий нехитрий спосіб на ділянці, виділеній під транспортну інфраструктуру, звели комерційний комплекс загальною площею у понад 30 тисяч квадратних метрів.

Нині правоохоронці вважають, що будівництво розпочалось навіть без оформлення всіх потрібних документів. Тамтешня територія має історико-культурне призначення і є частиною пам'ятки "Історичний ландшафт Київських гір і долин річки Дніпро". Крім того, земля відноситься до спадщини ЮНЕСКО як об’єкт "Київ: Собор Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

Однак забудовники не звертались за дозволом на будь-які роботи на ділянці до органів охорони культурної спадщини, зокрема, Мінкульту. Вони посилались лише на дозвіл Київради, виданий у 2010 році членом "молодої командиЧерновецького", тодішнім секретарем міськради Олесем Довгим.

Саме будівництво, за твердженням правоохоронців, призвело до зсувів ґрунту. А вони загрожують іншій пам'ятці архітектури – Маріїнському палацу.

Сьогодні кияни і туристи з оглядового майданчику в Маріїнському парку роздивляються оздоблений склом і деревом "Парковий". І за їхніми спинами залишається саме цей 200-річний палац, для якого забаганка Януковича може бути загрозою.

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Під дахом попередників

Після Революції гідності та втечі Януковича вертодром, а точніше вже конгресно-виставковий центр, знову став з’являтись у новинах у 2017 році.

Тоді на будівлю наклали арешт і заборонили нею користуватись. Майно мало перейти в тимчасове управління держави. Однак журналісти-розслідувачі розповідали, що центр і далі функціонував і навіть ймовірно залишався під керівництвом оточення Януковича.

"Парковий" брали під свій контроль кілька націоналістичних організацій, які вимагали від держави дати раду скандальному об’єкту.

У 2018 році вертодром передали в АРМА. Воно обрало управителем комунальне підприємство – "Центр організації дорожнього руху". І, на відміну від інших популярних "сімейних" активів, "Парковий" навіть встиг почати приносити державі гроші.

"Лише за кілька місяців управління активом управитель перерахував до бюджету пів мільйона гривень", – розповідає УП заступник голови АРМА Володимир Павленко.

Однак власники не здались. Вони пішли до суду і скасували арешт, знову ставши повноправними господарями у "Парковому".

На той час він був "вертодромом Януковича" вже в лапках. Володар привабливої будівлі змінився. Ба більше, він змінив і свою політичну приналежність. Майданчик знову став символом влади – вже післяреволюційної.

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З 2018 року КВЦ належить Максиму Єфімову, який до Євромайдану був у лавах "Партії регіонів", але в Раді 8 скликання входив уже до фракції "Блоку Петра Порошенка".

Єфімов купив фірму, на яку записана будівля на Парковій дорозі, оформивши її спершу на матір. Потім публічно визнав, що є власником вертодрому, і засвітився у структурі власності разом зі своїм партнером – Едуардом Бондаренком.

Останній – донецький менеджер великого вугільного бізнесу ще з часів Януковича. Бондаренко вже майже 20 років керує "Донбасенерго", що нині належить Єфімову.

Джерела "Економічної правди" розповідали, що Єфімов отримав колишні активи "Сім’ї" обмін на свій енергетичний бізнес у Криму. Сам екснардеп це заперечує.

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Отже, АРМА, спираючись на рішення суду, повернуло йому актив. Повторних арештів вертодром не дочекався, тому питання нового конкурсу не стоїть навіть теоретично.

Нині комплекс позиціонує себе як "один із кращих івент-майданчиків столиці". У "Парковому" пропонують під оренду 2 великі виставкові зали на 2 тисячі та 1,3 тисячі кв. м., 26 конференц-кімнат, "робочий смарт-простір з лаунж-зоною", конгресно-концертний зал, літню терасу.

Лаунж бар фото: www.parkovy.info

На території також працюють кілька ресторанів. Причому один із них, на думку Державної архітектурно-будівельної інспекції, функціонує у приміщенні, яке ще не мало бути в експлуатації. ДАБІ стверджує, що видало сертифікати лише на частину будівлі, а не весь комплекс. Однак приписи і штрафи інспекції, як це часто буває, систематично скасовують в судах.

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Вертолітний майданчик з назвою "Дніпро-1", з якого колись починалось все це різноманіття і який мав бути основним об’єктом будівлі, тепер представляють як "відкриту виставкову зону".

Вертолітний майданчик фото: www.parkovy.info

Тут пишаються своїм унікальним розташуванням, яке дісталось бізнесменам завдяки сумнівним схемам попередників, та іменитими клієнтами: "подіями для делегатів ООН", заходами ЮНІСЕФ і "Євробаченням 2017", яке проводило там церемонію відкриття і влаштовувало "Євроклуб".

У "Парковому" регулярно виступають різноманітні поп-виконавці. А за кілька днів після виходу цього матеріалу, наприклад, відбудеться концерт президентського "Кварталу".

З черговою зміною влади ситуація не змінилась: політичні зміни і сумнівна репутація "Паркового" не вплинули на його недоторканність. Надто спокусливою є будівля в самому серці столиці, надто зручною для організації там заходів і прийому гостей. І команда Володимира Зеленського теж не лишила її без своєї уваги.

Літня тераса фото: www.parkovy.info

Там уже під час президентських виборів 2019 року працювала "Слуга народу". Під дахом, який залишився у спадок від Януковича, влаштували штаб із модним інтер’єром, баром і лаунж-музикою. Наразі партія орендує у центрі приміщення під офіс.

Згідно з офіційними звітами, за три перші квартали виборчого 2019 року "Слуга" заплатила майже 1,2 мільйона гривень колишній прокладці Януковича, нині підконтрольній Єфімову.

Загальна сума, яку вертодром заробив на партії президента минулого року, поки невідома. "Українська правда" відправила запит із проханням назвати її, однак отримала лише відписку. "Слуга" назвала свої видатки тільки за половину року, про які вже відзвітувала публічно. Називати цифри за друге півріччя не стали, мовляв, закон не зобов’язує, а "інформація перебуває на стадії обробки".

Однак і відома сума дозволяє приблизно уявити, скільки нинішня влада готова публічно платити за один із найскандальніших об’єктів "Сім’ї".

Це понад 8,7 мільйона гривень за пів року. Це майже в 17,5 разі більше, ніж встигла заробити на вертодромі держава за недовгий період його арешту.

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Історія вертодрому – яскравий приклад того, як режим Януковича перетворюється для наступників на старшого родича. Токсичного і з поганою репутацією. Але з такими привабливими статками.

І якщо у випадку із "Сухолуччям", наприклад, шанс на спадкоємництво отримало і суспільство, то "Парковим", схоже, ділитись ніхто не збирається. Тут репутація програла прибуткам, гарному інтер’єру й унікальному розташуванню.

Можна було би додати, що залишається сподіватись на слідство і суд, який, теоретично, може конфіскувати статки "Сім’ї". Але за більше ніж 7 років після Революції це сподівання виглядає як казка про острів скарбів, у якій держава не може визначитись, на чиєму вона боці.

Соня Лукашова, УП

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