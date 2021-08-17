Другий день поспіль обшуки у структурах КМДА закінчились врученням підозр

Правоохоронці повідомили про підозри у справах щодо розкрадання на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі столиці та ремонту доріг у Солом’янському районі.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Деталі: Зокрема, у провадженні щодо розтрати коштів на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі підозру отримав начальник управління освіти РДА цього району. Вказується, що чиновник точно знав, що підрядник вніс у відомості завищений обсяг робіт, але перерахував йому майже 2 млн з міського бюджету.

У справі щодо розкрадання 1,3 млн на ремонті доріг у Солом’янському районі підозри оголосили начальнику управління ЖКГ, підряднику та інженеру технагляду. Вони начебто підписали акти виконаних робіт із завищеними обсягами та вартістю, чим спричинили збитки місцевому бюджету на майже 1, 3 млн гривень.

Що передувало: Столична прокуратура проводила обшуки на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

Також обшуки проводились у приміщеннях КП "Київкомунсервіс" та підрядних компаній. Підприємства підозрюються в організації злочинних схем на вивезенні сміття.

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