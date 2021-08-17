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Другий день поспіль обшуки у структурах КМДА закінчились врученням підозр

Вівторок, 17 серпня 2021, 19:42

Правоохоронці повідомили про підозри у справах щодо розкрадання на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі столиці та ремонту доріг у Солом’янському районі. 

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook 

Деталі: Зокрема, у провадженні щодо розтрати коштів на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі підозру отримав начальник управління освіти РДА цього району. Вказується, що чиновник точно знав, що підрядник вніс у відомості завищений обсяг робіт, але перерахував йому майже 2 млн з міського бюджету. 

У справі щодо розкрадання 1,3 млн на ремонті доріг у Солом’янському районі підозри оголосили  начальнику управління ЖКГ, підряднику та інженеру технагляду. Вони начебто підписали акти виконаних робіт із завищеними обсягами та вартістю, чим спричинили збитки місцевому бюджету на майже 1, 3 млн гривень.

Що передувало: Столична прокуратура проводила обшуки на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

Також обшуки проводились у приміщеннях КП "Київкомунсервіс" та підрядних компаній. Підприємства підозрюються в організації злочинних схем на вивезенні сміття.

Нагадаємо: 

  • Останні два дні Київська міська прокуратура проводить низку обшуків у столичних РДА, комунальних підприємствах та у підрядників виконання різних робіт у столиці за фактами масових розкрадань. 
  • Міський голова Києва Віталій Кличко уже заявив про "політично мотивований тиск на столичну владу". Прокуратура ж відповідає оголошеними підозрами.

Українська правда
Теми: прокуратураКМДА


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