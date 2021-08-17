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Второй день подряд обыски в структурах КГГА закончились вручением подозрений

Вторник, 17 августа 2021, 19:42

Правоохранители сообщили о подозрениях по делам о хищении на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе столицы и ремонте дорог в Соломенском районе.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Детали: В частности, в производстве по растрате средств на реконструкцию учебных заведений в Святошинском районе подозрение получил начальник управления образования РГА этого района. Указывается, что чиновник точно знал, что подрядчик внес в сведения завышенный объем работ, но перечислил ему почти 2 млн из городского бюджета.

По делу о хищении 1,3 млн на ремонте дорог в Соломенском районе подозрения объявили начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора. Они якобы подписали акты выполненных работ по завышенным объемам и стоимости, чем нанесли ущерб местному бюджету почти на 1, 3 млн гривен.

Что предшествовало: Столичная прокуратура проводила обыски на коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за хищения средств на ремонте детских садов, а также в КП "Киевкоммунсервис" из-за организации преступных схем на вывозе мусора.

Также обыски проводились в помещениях КП "Киевкоммунсервис" и подрядных компаний. Предприятия подозреваются в организации преступных схем на вывозе мусора.

Напомним: Последние два дня Киевская городская прокуратура проводит ряд обысков в столичных РГА, коммунальных предприятиях и у подрядчиков выполнения различных работ в столице по фактам массовых хищений.

Мэр Киева Виталий Кличко уже заявил о "политически мотивированном давлении на столичную власть". Прокуратура же отвечает объявленными подозрениями.

Украинская правда

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Темы: прокуратураКГГА
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