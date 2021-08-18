Напад на фотокора "Букв": одного підозрюваного арештували, другий - з електронним браслетом
Печерський районний суд Києва заарештував на 60 діб одного з підозрюваних - Микиту Губського - у нападі на фотокора видання "Букви" Олександра Кужельного.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі УП, "Суспільне"
Деталі: За даними "Суспільного", адвокат Губського Едуард Вербінець просив про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Вербінець зазначив, що у "пацана тестостерон вдарив і тому так зробив…". Підозрюваний Губський стверджує, що не має стосунку до "Нацкорпусу". На суді сказав, що є фанатом футбольного клубу "Карпати": "Вибачився, тому що зрозумів, що вчинив злочин, за який я готовий відповісти", цитують журналісти підозрюваного.
Другому підозрюваному - сімнадцятирічному Антону Голощапову - обрано цілодобовий домашній арешт з електронним засобом контролю до 15 жовтня включно.
Передісторія:
- Після акції "Нацкорпусу", яка проходила 14 серпня під Офісом президента на кореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного було скоєно напад.
- За фактом заподіяння тілесних ушкоджень кореспонденту у зв’язку із здійсненням ним професійної діяльності поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста).
- Пізніше "Національний корпус" заявив, що молодики, які побили Кужельного, перепросили у журналіста.
- Правоохоронці повідомили двом львів'янам про підозру у побитті.