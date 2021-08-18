Нападение на фотокора "Букв": один подозреваемый арестован, второй - с электронным браслетом

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток одного из подозреваемых - Никиту Губского - в нападении на фотокора издания "Буквы" Александра Кужельного.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП, "Суспільне"

Детали: По данным "Суспільного", адвокат Губского Эдуард Вербинец просил о мере пресечения в виде личного обязательства.

Вербинец отметил, что у "пацана тестостерон взыграл и поэтому так сделал". Подозреваемый Губский утверждает, что не имеет отношения к "Нацкорпусу". На суде он сказал, что является фанатом футбольного клуба "Карпаты": "Извинился, потому что понял, что совершил преступление, за которое я готов ответить", - цитируют журналисты подозреваемого.

Второму подозреваемому - семнадцатилетнему Антону Голощапову - избран круглосуточный домашний арест с электронным средством контроля до 15 октября включительно.

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