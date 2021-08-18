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Нападение на фотокора "Букв": один подозреваемый арестован, второй - с электронным браслетом

Среда, 18 августа 2021, 14:03
Суд над Губским. Фото: Анна-Виктория Хорошун / Суспільне

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток одного из подозреваемых - Никиту Губского - в нападении на фотокора издания "Буквы" Александра Кужельного.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП, "Суспільне"

Детали: По данным "Суспільного", адвокат Губского Эдуард Вербинец просил о мере пресечения в виде личного обязательства.

Вербинец отметил, что у "пацана тестостерон взыграл и поэтому так сделал". Подозреваемый Губский утверждает, что не имеет отношения к "Нацкорпусу". На суде он сказал, что является фанатом футбольного клуба "Карпаты": "Извинился, потому что понял, что совершил преступление, за которое я готов ответить", - цитируют журналисты подозреваемого.

Второму подозреваемому - семнадцатилетнему Антону Голощапову - избран круглосуточный домашний арест с электронным средством контроля до 15 октября включительно.

Предыстория:

  • После акции "Нацкорпуса", проходившей 14 августа под Офисом президента на корреспондента "Буквы" Александра Кужельного было совершено нападение.
  • По факту причинения телесных повреждений корреспонденту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).
  • Позже "Национальный корпус" заявил, что молодые люди, избившие Кужельного, извинились перед журналистом.
  • Правоохранители сообщили двум львовянам о подозрении в избиении.

Валентина Романенко, УП
Темы: СМИКиевсуд
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