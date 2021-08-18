США засуджують нові вироки та затримання Росією кримських татар

Сполучені штати засуджують винесення вироків 4 кримським татарам з "алуштинської групи" за сфабрикованою справою "Хізб ут-Тахрір" військовим судом Росії.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "Ми засуджуємо російський вирок 4 кримським татарам - 12-18 років в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями в "екстремізмі" та затримання ще 5 кримськотатарських активістів.

Росія повинна припинити релігійні переслідування і звільнити всіх українських політв’язнів".

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