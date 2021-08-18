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США засуджують нові вироки та затримання Росією кримських татар

Середа, 18 серпня 2021, 13:39
США засуджують нові вироки та затримання Росією кримських татар
фото: Кримська солідарність

Сполучені штати засуджують винесення вироків 4 кримським татарам з "алуштинської групи" за сфабрикованою справою "Хізб ут-Тахрір" військовим судом Росії.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "Ми засуджуємо російський вирок 4 кримським татарам - 12-18 років в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями в "екстремізмі" та затримання ще 5 кримськотатарських активістів.

Росія повинна припинити релігійні переслідування і звільнити всіх українських політв’язнів".

Передісторія:

  • Російський Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону ув'язнив на терміни від 12 до 18 років чотирьох кримських татар, учасників так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".
  • Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, Ленуром Халіловим, Русланом Месутовим, Русланом Нагаєвим та Ельдаром Кантеміровим, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж двох років.
  •  У червні 2020 року їх чотирьох етапували з Криму в СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону.
  • Євросоюз вважає незаконним і неприйнятним винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії.
  • 17 серпня в окупованому Росією Криму на світанку проходили масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя, затримано 5 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкримські татариКримокупаціяРосія
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