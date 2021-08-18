США осуждают новые приговоры и задержания Россией крымских татар

Соединенные штаты осуждают вынесение приговоров 4 крымским татарам с "алуштинской группы" по сфабрикованному делу "Хизб ут-Тахрир" военным судом России.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "Мы осуждаем российский приговор 4 крымским татарам - 12-18 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в "экстремизме" и задержания еще 5 крымскотатарских активистов.

Россия должна прекратить религиозные преследования и освободить всех украинских политзаключенных".

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