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США осуждают новые приговоры и задержания Россией крымских татар

Среда, 18 августа 2021, 13:39
фото: Крымская солидарность

Соединенные штаты осуждают вынесение приговоров 4 крымским татарам с "алуштинской группы" по сфабрикованному делу "Хизб ут-Тахрир" военным судом России.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "Мы осуждаем российский приговор 4 крымским татарам - 12-18 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в "экстремизме" и задержания еще 5 крымскотатарских активистов.

Россия должна прекратить религиозные преследования и освободить всех украинских политзаключенных".

Предыстория:                                              

  • Российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил на сроки от 12 до 18 лет четырех крымских татар, участников так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".
  • Предварительное следствие и суды над крымскими татарами, Ленуром Халиловым, Русланом Месутовим, Русланом Нагаевым и Эльдаром Кантемировым, которые были задержаны 10 июня 2019 года, продолжались в течение двух лет.
  • В июне в 2020 году их четырех этапировали из Крыма в СИЗО-1 российского Ростова-на-Дону.
  • Евросоюз считает незаконным и неприемлемым вынесение приговора 4 крымским татарам военным судом России.

Темы: СШАкрымские татарыКрымоккупацияРосcия
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