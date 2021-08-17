Інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні приберуть

Організатори погодились прибрати скандальну інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні, а зйомки проведуть в іншому місці.

Джерело: повідомлення Українського інституту національної пам’яті

Деталі: В Інституті нацпам’яті розповіли, що після спілкування з усіма причетними сторонами організатори погодились прибрати конструкції та перенести зйомки в інше місце.

Там додали, що інсталяція була частиною історичної художньо-театральної постановки, яка мала на коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.

Що передувало: В Офісі президента заявляють, що не займалися питанням установки декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, а мер столиці Віталій Кличко не міг не знати про заплановані зйомки з ними.

У КМДА відреагували на позицію ОП, повідомивши, що організатори заходу до мерії не зверталися і не координували свої дії.

У Музеї Майдану заявили, що організатором заходів до річниці незалежності є Мінкульт, а погодження радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні мала надати Київська міська державна адміністрація.

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