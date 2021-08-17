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Інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні приберуть

Вівторок, 17 серпня 2021, 22:23
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Організатори погодились прибрати скандальну інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні, а зйомки проведуть в іншому місці. 

Джерело: повідомлення Українського інституту національної пам’яті

Деталі: В Інституті нацпам’яті розповіли, що після спілкування з усіма причетними сторонами організатори погодились прибрати конструкції та перенести зйомки в інше місце. 

Там додали, що інсталяція була частиною історичної художньо-театральної постановки, яка мала на коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.

Що передувало: В Офісі президента заявляють, що не займалися питанням установки декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, а мер столиці Віталій Кличко не міг не знати про заплановані зйомки з ними.

У КМДА відреагували на позицію ОП, повідомивши, що організатори заходу до мерії не зверталися і не координували свої дії. 

У Музеї Майдану заявили, що організатором заходів до річниці незалежності є Мінкульт, а погодження радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні мала надати Київська міська державна адміністрація. 

Передісторія: 

  • 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили декорації, що відсилали до радянських часів, як то автомати з газованою водою та квартира-"хрущівка". На місці подій повідомили, що це зйомки проєкту до Дня Незалежності.
  • У соцмережах почали обурюватися інсталяцією радянської квартири на місці загибелі героїв Революції Гідності.
  • Мер Києва Віталій Кличко прибув на місце подій і заявив, що "символи ностальгії за Радянським союзом" недоречні, КМДА не має до цього стосунку і інсталяцію демонтують.
  • Представники "Національного корпусу" розтрощили частину декорацій із радянського минулого, їх зупинила поліція.
  • Співрозмовник УП в Офісі президента пояснив, що до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні планувалося зробити інсталяцію з екскурсом в історію України різних часів. Після хвилі громадського обурення "творчу концепцію переглянуть".
  • Напередодні Віталій Кличко називав обшуки правоохоронців у справі Подільського мосту та в інших провадженнях політично мотивованим тиском на столичну владу.

Українська правда
Теми: Майдан


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