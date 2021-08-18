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Екскомандир "беркутівців", який намагався повернутися в МВС, "накивав п'ятами"

Середа, 18 серпня 2021, 18:53
Віктор Шаповалов. фото Фото: Graty

Екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого підозрюють в організації терористичного акту та вбивств мітингувальників Євромайдану, оголосили у всеукраїнський розшук, прокурори планують звернутися в Інтерпол.

Джерело: прокурор, заступник керівника департаменту в "справах Майдану" ОГП Денис Іванов у коментарі УП

Деталі: 4 серпня прокурори особисто вручили Шаповалову нову підозру в організації терористичного акту та вбивств мітингувальників Євромайдану та подали клопотання про взяття його під варту.

Як пояснює Іванов, на той момент процесуальних підстав для затримання Шаповалова, у слідчого не було (за даними УП, до того він з’являвся на засідання в суд у "справах Майдану", в яких фігурував -ред.).

За словами прокурора, приблизно о 14-тій (засідання суду було призначене на 15-ту –ред.) 4 серпня адвокати повідомили, що з Шаповаловим немає зв’язку, і що він зник.

Цього ж дня дружина Шаповалова подає до поліції заяву про зникнення чоловіка. На думку сторони обвинувачення, таким чином "робиться певна фальсифікація", щоб обгрунтувати невиконання Шаповаловим процесуальних обов’язків.

5 серпня суддя Печерського районного суду міста Києва розглянув клопотання прокурорів і надав дозвіл на затримання Шаповалова. Цього ж дня цей дозвіл було скеровано до Служби безпеки України, щоб її співробітники здійснювали його розшук і до ДПСУ, щоб у разі появи на державному кордоні Шаповалов був затриманий, каже Іванов.

9 серпня прокурори, за санкцією суду, провели обшуки за місцем проживання Шаповалова.

16 серпня дозвіл на затримання дав і Подільський райсуд Києва, де Шаповалов фігурує у справі за статтями №340 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій)  і №365 (Перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу

За інформацією ДПСУ, ця особа державний кордон чи адміністративний з тимчасово окупованою територією не перетинала, зазначив Іванов.

Пряма мова: "У двох справах він перебуває в розшуку. Надано дозволи на його затримання. Будемо намагатися оголосити його в міжнародний розшук каналами Інтерполу. Будемо скеровувати міжнародно-правові доручення по його затриманню. Думаю, що це Російська Федерація (де може переховуватись –ред.), оскільки попередні працівники спецпідрозділу "Беркут", яким інкриміновані ці ж дії, що і Шаповалову, переховуються в РФ.

Якщо у нас буде інформація, що він в РФ, це буде підставою для спеціального досудового розслідування (заочного –ред.) і спеціального судового провадження".

Нагадаємо: У 2020 році Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого обвинувачують у злочинах проти Майдану. На виконання ухвали суду Шаповалов був поновлений на посаді. І одразу звільнений, оскільки підрозділу, в якому він служив і, відповідно, посади уже не існує, - пояснювали в МВС.

Валентина Романенко, УП
Теми: Євромайдан


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