Экс-командир "беркутовцев", который пытался вернуться в МВД, пустился в бега

Экс-командира роты харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, которого подозревают в организации террористического акта и убийств митингующих Евромайдана, объявили во всеукраинский розыск, прокуроры планируют обратиться в Интерпол.

Источник: прокурор, заместитель руководителя департамента в "делах Майдана" ОГП Денис Иванов в комментарии УП

Детали: 4 августа прокуроры лично вручили Шаповалову новое подозрение в организации террористического акта и убийств митингующих Евромайдана и подали ходатайство о взятии его под стражу.

Как объясняет Иванов, на тот момент процессуальных оснований для задержания Шаповалова, у следователя не было (по данным УП, до этого он являлся на заседания в суд по "делам Майдана", в которых фигурировал -ред.).

По словам прокурора, примерно в 14 часов (заседание суда было назначено на 15 -ред). 4 августа адвокаты сообщили, что с Шаповаловым нет связи, и он исчез.

В этот же день жена Шаповалова подает в полицию заявление о пропаже мужа. По мнению стороны обвинения, таким образом "делается определенная фальсификация", чтобы обосновать невыполнение Шаповаловым процессуальных обязанностей.

5 августа судья Печерского районного суда города Киева рассмотрел ходатайство прокуроров и дал разрешение на задержание Шаповалова. В этот же день это разрешение было направлено в Службу безопасности Украины, чтобы ее сотрудники осуществляли его розыск и в ГПСУ, чтобы в случае появления на государственной границе Шаповалов был задержан, говорит Иванов.

9 августа прокуроры с санкции суда провели обыски по месту жительства Шаповалова.

16 августа разрешение на задержание дал и Подольский райсуд Киева, где Шаповалов фигурирует в деле по статьям №340 (Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) и №365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

По информации ГПСУ, это лицо государственную границу или административную с временно оккупированной территорией не пересекало, отметил Иванов.

Прямая речь: "В двух делах он находится в розыске. Предоставлено разрешение на его задержание. Будем пытаться объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Будем направлять международно-правовые поручения по его задержанию. Думаю, что это Российская Федерация (где может скрываться -ред.), поскольку предыдущие сотрудники спецподразделения "Беркут", которым инкриминируются эти же действия, что и Шаповалову, скрываются в РФ.

Если у нас будет информация, что он в РФ, это будет основанием для специального досудебного расследования (заочного ред.) и специального судебного производства".

Напомним: В 2020 году Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах экс-командира роты харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняют в преступлениях против Майдана. Во исполнение постановления суда Шаповалов был восстановлен в должности. И сразу же уволен, поскольку подразделения, в котором он служил и, соответственно, должности уже не существует, - объясняли в МВД.