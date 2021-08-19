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М’янма: Військові вбили більше 1000 людей після перевороту

Четвер, 19 серпня 2021, 03:40
М’янма: Військові вбили більше 1000 людей після перевороту

Сили безпеки М'янми вбили 1006 мирних жителів з моменту військового перевороту в країні.

Джерело: The Guardian з посиланням на Асоціацію допомоги політичним в'язням – групу активістів, яка перевіряє випадки смерті і масових арештів при режимі

Деталі: У відповідь на протести, що виникли в країні після перевороту з вимогою повернення до демократії, військові М’янми застосували бойові патрони проти мирних жителів.

Передісторія:

  • Військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія  Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати. 
  • Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.
  • У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.
  • 28 квітня у країні почалися бойові дії, коли повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Азія
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