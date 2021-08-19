М’янма: Військові вбили більше 1000 людей після перевороту

Сили безпеки М'янми вбили 1006 мирних жителів з моменту військового перевороту в країні.

Джерело: The Guardian з посиланням на Асоціацію допомоги політичним в'язням – групу активістів, яка перевіряє випадки смерті і масових арештів при режимі

Деталі: У відповідь на протести, що виникли в країні після перевороту з вимогою повернення до демократії, військові М’янми застосували бойові патрони проти мирних жителів.

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