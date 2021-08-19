М’янма: Військові вбили більше 1000 людей після перевороту
Четвер, 19 серпня 2021, 03:40
Сили безпеки М'янми вбили 1006 мирних жителів з моменту військового перевороту в країні.
Джерело: The Guardian з посиланням на Асоціацію допомоги політичним в'язням – групу активістів, яка перевіряє випадки смерті і масових арештів при режимі
Деталі: У відповідь на протести, що виникли в країні після перевороту з вимогою повернення до демократії, військові М’янми застосували бойові патрони проти мирних жителів.
Передісторія:
- Військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати.
- Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.
- У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.
- 28 квітня у країні почалися бойові дії, коли повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом.