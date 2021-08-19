Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мьянма: Военные убили более 1000 человек после переворота

Четверг, 19 августа 2021, 03:40

Силы безопасности Мьянмы убили 1006 мирных жителей с момента военного переворота в стране.

Источник: The Guardian со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным - группу активистов, которая проверяет случаи смерти и массовых арестов при режиме

Детали: В ответ на протесты, возникшие в стране после переворота с требованием возвращения к демократии, военные Мьянмы применили боевые патроны против мирных жителей.

Предыстория:

  • Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
  • В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
  • 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.

Темы: Азия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

44 государства и организации: Кулеба назвал полный состав саммита "Крымской платформы"

Главные новости среды и ночи: войска США в Афганистане, сцена для концерта Бочелли

На Донбассе погиб украинский военный

Американские войска могут остаться в Афганистане после завершения миссии США

ДополненоАктивисты-защитники исторического здания в Киеве заявили о нападении титушек

Все новости...
Азия
В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих
Зеленский в этом году собирается в Азиатское турне – ОП
В Украине "отмывали" российские комплектующие для продажи в Азии – СБУ
Последние новости
12:14
инфографикаПровозглашение Независимости Украины сегодня поддержали бы 80% украинский – социология
12:00
За смертельную травму работнику УГО боксер получил 7 лет тюрьмы
11:58
Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира – Forbes
11:54
У коммунальщиков Киева продолжаются обыски
11:51
В аэропорту Кабула с воскресенья погибли 12 человек
11:44
Вблизи границы с Румынией найден убитым пограничник
11:43
Главу Харьковского облсовета, которого подозревают в миллионной взятке, уволили
11:37
Курс валют на 19 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:21
Полиция Литвы ответила троллингом на распространение фейков: "Применим газ с вакциной"
11:19
В России хотят запретить "русофобам" въезд в страну: написали закон
Все новости...