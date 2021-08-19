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Мьянма: Военные убили более 1000 человек после переворота

Четверг, 19 августа 2021, 03:40
Мьянма: Военные убили более 1000 человек после переворота

Силы безопасности Мьянмы убили 1006 мирных жителей с момента военного переворота в стране.

Источник: The Guardian со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным - группу активистов, которая проверяет случаи смерти и массовых арестов при режиме

Детали: В ответ на протесты, возникшие в стране после переворота с требованием возвращения к демократии, военные Мьянмы применили боевые патроны против мирных жителей.

Предыстория:

  • Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
  • В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
  • 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азия
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