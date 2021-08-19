Мьянма: Военные убили более 1000 человек после переворота
Четверг, 19 августа 2021, 03:40
Силы безопасности Мьянмы убили 1006 мирных жителей с момента военного переворота в стране.
Источник: The Guardian со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным - группу активистов, которая проверяет случаи смерти и массовых арестов при режиме
Детали: В ответ на протесты, возникшие в стране после переворота с требованием возвращения к демократии, военные Мьянмы применили боевые патроны против мирных жителей.
Предыстория:
- Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
- После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
- В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
- 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.