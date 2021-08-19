Мьянма: Военные убили более 1000 человек после переворота

Силы безопасности Мьянмы убили 1006 мирных жителей с момента военного переворота в стране.



Источник: The Guardian со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным - группу активистов, которая проверяет случаи смерти и массовых арестов при режиме



Детали: В ответ на протесты, возникшие в стране после переворота с требованием возвращения к демократии, военные Мьянмы применили боевые патроны против мирных жителей.

Предыстория: