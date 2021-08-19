44 держави та організації: Кулеба назвав повний склад саміту "Кримської платформи"

Глава МЗС України повідомив, що на першому саміті "Кримської платформи" погодили присутність 44 держави та організації, з них – 14 глав держав, урядів та ЄС.

Джерело: Кулеба під час брифінгу щодо "Кримської платформи"

Пряма мова Кулеби: "Оголошую повний склад учасників установчого саміту "Кримської платформи". Ви побачите, яка титанічна дипломатична робота була проведена за усі півтора роки. Ми починали з одного документу на декілька сторінок, який описував концепцію "Кримської платформи".

Безумовно, в останні дні можливі точкові зміни, але вони будуть незначними.

Отже, 23 серпня засновниками "Кримської платформи" стануть 44 держави та міжнародні організації. Це 14 глав держав, урядів та ЄС.

На рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія, а також президент Євроради.

На рівні прем’єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів – Швейцарія та Чехія.

14 держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ – Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Дві держави будуть представлені міністрами оборони – Велика Британія і Португалія.

США будуть представлені особистим посланцем президента, членом уряду, міністром транспорту.

Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.

Європейську комісію представлятиме віцепрезидент, НАТО – заступник генсекретаря, Раду Європи представлятиме генсекретар та ГУАМ буде представлений на рівні генсекретаря.

Сім держав будуть представлені на рівні послів – це Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.

Отже, разом з Україною 45 учасників".

Деталі: Кулеба наголосив, що незалежно від рівня представленості, ці країни стають засновниками "Кримської платформи" як держави.

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