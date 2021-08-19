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44 государства и организации: Кулеба назвал полный состав саммита "Крымской платформы"

Четверг, 19 августа 2021, 10:24
44 государства и организации: Кулеба назвал полный состав саммита Крымской платформы

Глава МИД Украины сообщил, что на первом саммите "Крымской платформы" согласовали присутствие 44 государства и организации, из них - 14 глав государств, правительств и ЕС.

Источник: Кулеба во время брифинга по "Крымской платформе"

Прямая речь Кулебы: "Объявляю полный состав участников учредительного саммита "Крымской платформы". Вы увидите, какая титаническая дипломатическая работа была проведена по все полтора года. Мы начинали с одного документа на нескольких страницах, который описывал концепцию "Крымской платформы".

Безусловно, в последние дни возможны точечные изменения, но они будут незначительными.

Итак, 23 августа учредителями "Крымской платформы" станут 44 государства и международные организации. Это 14 глав государств, правительств и ЕС.

На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия, а также президент Евросовета.

На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.

Два государства будут представлены на уровне глав парламентов - Швейцария и Чехия.

14 государств будут представлены на уровне министров иностранных дел - Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Два государства будут представлены министрами обороны - Великобритания и Португалия.

США будут представлены личным посланником президента, членом правительства, министром транспорта.

Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.

Европейскую комиссию будет представлять вице-президент, НАТО - заместитель генсекретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь и ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.

Семь государств будут представлены на уровне послов - это Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

Итак, вместе с Украиной 45 участников".

Детали: Кулеба отметил, что независимо от уровня представленности, эти страны становятся учредителями "Крымской платформы" как государства.

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Роман Петренко, УП
Темы: Крымская платформаМИДКулеба Дмитрий
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