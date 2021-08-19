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Харківська облрада звільнила підозрюваного у хабарі голову та обрала йому заміну

Четвер, 19 серпня 2021, 12:32
фото з фейсбуку Товмасяна

Артур Товмасян звільнений з посади голови Харківської облради рішенням на позачерговій сесії.

Джерело: Status quo з посиланням на сесію облради, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Це питання було розглянуто першим, "за" проголосували 88 депутатів, "проти" - 5.

Після цього депутати перейшли до процедури обрання нового голови облради. Голосування пройде таємно, будуть використовуватися бюлетені. Процедура передбачає висування кандидатів, їх виступи, а потім голосування.

Фракція "Слуга народу" запропонувала на посаду голови облради кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко. Інших кандидатів депутатський корпус не висунув.

Upd. Пізніше голова лічильної комісії Віталій Панов повідомив, що за заступницю глави фракції "Слуга народу" Тетяну Єгорову-Луценко проголосували 75 депутатів, проти - 9.

Вона обрана новою очільницею Харківської облради.

Передісторія: 

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабара.
  • Того ж дня його виключили із фракції "Слуга народу".
  • 5 серпня Товмасяну призначили запобіжний захід у вигляді застави розміром 2 мільйони 996 тисяч гривень. 
  • Через два тижні Товмасян написав заяву про складання повноважень. 

обновлено от 11:43
Теми: Харківська областьхабар


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