Харківська облрада звільнила підозрюваного у хабарі голову та обрала йому заміну
Артур Товмасян звільнений з посади голови Харківської облради рішенням на позачерговій сесії.
Джерело: Status quo з посиланням на сесію облради, "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Це питання було розглянуто першим, "за" проголосували 88 депутатів, "проти" - 5.
Після цього депутати перейшли до процедури обрання нового голови облради. Голосування пройде таємно, будуть використовуватися бюлетені. Процедура передбачає висування кандидатів, їх виступи, а потім голосування.
Фракція "Слуга народу" запропонувала на посаду голови облради кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко. Інших кандидатів депутатський корпус не висунув.
Upd. Пізніше голова лічильної комісії Віталій Панов повідомив, що за заступницю глави фракції "Слуга народу" Тетяну Єгорову-Луценко проголосували 75 депутатів, проти - 9.
Вона обрана новою очільницею Харківської облради.
Передісторія:
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабара.
- Того ж дня його виключили із фракції "Слуга народу".
- 5 серпня Товмасяну призначили запобіжний захід у вигляді застави розміром 2 мільйони 996 тисяч гривень.
- Через два тижні Товмасян написав заяву про складання повноважень.