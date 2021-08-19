Харьковский облсовет уволил подозреваемого во взятке голову и выбрал ему замену
Артур Товмасян уволен с должности председателя Харьковского облсовета решением на внеочередной сессии.
Источник: Status quo со ссылкой на сессию облсовета, "Интерфакс-Украина"
Детали: Этот вопрос был рассмотрен первым, "за" проголосовали 88 депутатов, "против" - 5.
После этого депутаты перешли к процедуре избрания нового председателя облсовета. Голосование пройдет тайно, будут использоваться бюллетени. Процедура предполагает выдвижение кандидатов, их выступления, а потом голосование.
Фракция "Слуга народа" предложила на должность главы облсовета кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко. Других кандидатов депутатский корпус не выдвинул.
Upd. Позже глава счетной комиссии Виталий Панов сообщил, что за замглавы фракции "Слуга народа" Татьяну Егорову-Луценко проголосовали 75 депутатов, против - 9.
Она избрана новым главой Харьковского облсовета.
Предыстория:
- Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.
- В тот же день его исключили из фракции "Слуга народа".
- 5 августа Товмасян назначили меру пресечения в виде залога в размере 2 миллиона 996 тысяч гривен.
- Товмасян написал заявление о сложении полномочий.