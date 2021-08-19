Харьковский облсовет уволил подозреваемого во взятке голову и выбрал ему замену

Артур Товмасян уволен с должности председателя Харьковского облсовета решением на внеочередной сессии.

Источник: Status quo со ссылкой на сессию облсовета, "Интерфакс-Украина"

Детали: Этот вопрос был рассмотрен первым, "за" проголосовали 88 депутатов, "против" - 5.

После этого депутаты перешли к процедуре избрания нового председателя облсовета. Голосование пройдет тайно, будут использоваться бюллетени. Процедура предполагает выдвижение кандидатов, их выступления, а потом голосование.

Фракция "Слуга народа" предложила на должность главы облсовета кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко. Других кандидатов депутатский корпус не выдвинул.

Upd. Позже глава счетной комиссии Виталий Панов сообщил, что за замглавы фракции "Слуга народа" Татьяну Егорову-Луценко проголосовали 75 депутатов, против - 9.

Она избрана новым главой Харьковского облсовета.

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