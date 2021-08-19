У комунальників Києва продовжуються обшуки

Прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло".

Джерело: київська прокуратура у Telegram

Деталі: За даними правоохоронців, також слідчі дії проводяться в підрядних організаціях цих КП.

Вони підозрюються у налагоджені схеми привласнення коштів, призначених для облаштування вуличного освітлення. За версією слідства, схема полягає в тому, щоб вкрасти бюджетні кошти комунальних підприємств шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг, перераховуючи надлишок на рахунки підприємств з ознаками ризикованості.

19 серпня в офісних приміщеннях комунальних та підрядних підприємств, а також вдома у службових осіб розпочато обшуки, щоб знайти первинні фінансові документи та зафіксувати обставини вчинення злочину.

Передісторія: Це вже не перший день, коли прокуратура проводить обшуки в межах розслідування щодо діяльності КМДА. 17 серпня слідчі дії проводилися на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

18 серпня правоохоронці проводили обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

У результаті прокуратура оголосила підозри у справах щодо розкрадання на реконструкції школи та заволодінні коштів на ремонті доріг у Києві.