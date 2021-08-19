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У коммунальщиков Киева продолжаются обыски

Четверг, 19 августа 2021, 11:54
Фото из соцсетей

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски на столичных коммунальных предприятиях "Информатика" и "Киевгорсвет".

Источник: киевская прокуратура в Telegram

Детали: По данным правоохранителей, также следственные действия проводятся в подрядных организациях этих КП.

Они подозреваются в налаживании схемы присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения. По версии следствия, схема заключается в том, чтобы украсть бюджетные средства коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг, перечисляя избыток на счета предприятий с признаками рискованности.

19 августа в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также дома у должностных лиц начались обыски, чтобы найти первичные финансовые документы и зафиксировать обстоятельства совершения преступления.

Предыстория: Это уже не первый день, когда прокуратура проводит обыски в рамках расследования деятельности КГГА. 17 августа следственные действия проводились на коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за хищения средств на ремонте детских садов, а также в КП "Киевкоммунсервис" из-за организации преступных схем на вывозе мусора.

18 августа правоохранители проводили обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

В результате прокуратура объявила подозрения по делам о хищении на реконструкции школы в столице и завладении средств на ремонте дорог в Киеве.

Украинская правда
Темы: КиевобыскиКГГА
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