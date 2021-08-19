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Спалах COVID у таборі в Одесі: кількість інфікованих знову зросла

Четвер, 19 серпня 2021, 15:44
Територія дитячого табору "Молода гвардія". Фото з сайту табору

В одеському дитячому таборі "Молода гвардія", де 17 серпня зафіксували спалах COVID-19, продовжує зростати кількість інфікованих. Наразі захворювання підтвердили у 67 людей.

Джерело: головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі "Суспільному"

Деталі: За його словами, за останню добу коронавірус виявили ще у 7 людей – шістьох дітей та одного вожатого. Наразі вони перебувають під постійним наглядом лікарів в медично-санітарній частині дитячого табору.

Крім того, 8 дітей госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні №3. Директорка закладу Олена Артьомова відмовилась коментувати їхній стан.

За даними Гончарова, 18 серпня до київської лабораторії відправили аналізи хворих на виявлення штаму "Дельта". Результати будуть відомі через 3-5 днів.

Що передувало: Раніше повідомлялося про COVID-19 у 42-х дітей і двох вихователів оздоровчого центру "Молода гвардія".

Головний державний санітарний лікар області Віталій Гончаров сказав, що у 33 хворих підозрюють штам "Дельта".

Пізніше департамент охорони здоров'я Одеської ОДА заявив, що в оздоровчому центрі "Молода гвардія" в Одесі COVID-19 підтверджений у 53 осіб, серед них у понад 30 підозрюють штам "Дельта".

18 серпня повідомили про 60 випадків інфікування коронавірусом у таборі.

Теми: коронавірусОдесаCovid-2019надзвичайна подія


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