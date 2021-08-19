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Вспышка COVID в лагере в Одессе: количество инфицированных снова выросло

Четверг, 19 августа 2021, 15:44
Территория детского лагеря "Молодая гвардия". Фото с сайта лагеря

В одесском детском лагере "Молодая гвардия", где 17 августа зафиксировали вспышку COVID-19, продолжает расти количество инфицированных. Сейчас заболевание подтвердили у 67 человек.

Источник: главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии "Суспильному"

Детали: По его словам, за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 7 человек - шестерых детей и одного вожатого. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей в медико-санитарной части детского лагеря.

Кроме того, 8 детей госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №3. Директор заведения Елена Артёмова отказалась комментировать их состояние.

По данным Гончарова, 18 августа в киевскую лабораторию отправили анализы больных для выявления штамма "Дельта". Результаты будут известны через 3-5 дней.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о COVID-19 у 42-х детей и двух воспитателей оздоровительного центра "Молодая гвардия".

Главный государственный санитарный врач области Виталий Гончаров сказал, что у 33 больных подозревают штамм "Дельта".

Позже Департамент здравоохранения Одесской ОГА заявил, что в оздоровительном центре "Молодая гвардия" в Одессе COVID-19 подтвержден у 53 человек, среди них более чем 30 подозревают штамм "Дельта".

18 августа сообщили о 60 случаях инфицирования коронавирусом в лагере.

Темы: коронавирусОдессаCovid-2019чрезвычайное происшествие
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