Израиль запускает вакцинацию третьей дозой людей от 40 лет
Пятница, 20 августа 2021, 03:35
В Израиле начинают прививать бустерной (третьей) дозой вакцины Pfizer людей старше 40 лет и учителей.
Источник: Reuters
Детали: Расширение разрешения на ревакцинацию произошло на следующий день после того, как США объявили о планах предложить бустерные дозы всем американцам со ссылкой на данные, свидетельствующие о снижении действия вакцины.
Другие страны, включая Канаду, Францию и Германию, также запланировали дополнительные кампании вакцинации.
Министр здравоохранения Израиля заявил в Twitter, что "сейчас даже люди в возрасте от 40 лет и педагогический коллектив могут получить третью дозу вакцины".
Предыстория:
- Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.
- В Израиле начали вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.
- Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19, то есть в введении вспомогательных доз вакцины против коронавируса для усиления действия двух основных доз.