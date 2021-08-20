Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Израиль запускает вакцинацию третьей дозой людей от 40 лет

Пятница, 20 августа 2021, 03:35
Фото: ЦОЗ, Александр Жадан

В Израиле начинают прививать бустерной (третьей) дозой вакцины Pfizer людей старше 40 лет и учителей.

Источник: Reuters

Детали: Расширение разрешения на ревакцинацию произошло на следующий день после того, как США объявили о планах предложить бустерные дозы всем американцам со ссылкой на данные, свидетельствующие о снижении действия вакцины.

Другие страны, включая Канаду, Францию и Германию, также запланировали дополнительные кампании вакцинации.

Министр здравоохранения Израиля заявил в Twitter, что "сейчас даже люди в возрасте от 40 лет и педагогический коллектив могут получить третью дозу вакцины".

Предыстория:

  • Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.
  • В Израиле начали вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.
  • Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19, то есть в введении вспомогательных доз вакцины против коронавируса для усиления действия двух основных доз.

Темы: Израильвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Фото, видеоГигантский флагшток ко Дню Независимости рухнул на автомобиль в Херсоне

Муженко: В штурме Иловайска не было необходимости, он ничего не давал

Путин перед приездом Меркель очернил Киев перед Макроном

видеоВ День Независимости над Крещатиком пролетит "Мрия"

Приближается к 5 млн количество украинцев с первой дозой COVID-вакцины

1 600 больных COVID зафиксировали в Украине за сутки, из них 112 – дети

Все новости...
Израиль
Израиль жестко отреагировал на новый закон Польши о реституции евреям
Израиль возмутил польский закон об украденной нацистами собственности, отзывает дипломата
Израиль будет требовать у детей в садиках и школах тест на COVID
Последние новости
13:36
Великобритания одобрила новый препарат против COVID-19
13:19
Работа в локдаун: АМКУ не рассматривал дело "Эпицентра", потому что нет решения суда
13:08
Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки
13:05
инфографика57% украинцев поддерживают создание крымскотатарской национальной автономии – социология
12:49
Бизнес призывает не допустить "старые кадры" к Бюро экономической безопасности
12:49
Черногория вводит ограничения на въезд в страну
12:46
У подростков, часто употребляющих каннабис, больше шансов родить недоношенного ребенка – исследование
12:37
фотоПеред Радой впервые выставили Флаг Независимости Украины
12:27
Номинационный комитет заслушал 5 финалистов конкурса на директора "Укрспирта"
12:22
инфографикаБолее 60% украинцев считают, что Крым должен в будущем быть в Украине – опрос
Все новости...