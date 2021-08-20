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Израиль запускает вакцинацию третьей дозой людей от 40 лет

Пятница, 20 августа 2021, 03:35
Израиль запускает вакцинацию третьей дозой людей от 40 лет
Фото: ЦОЗ, Александр Жадан

В Израиле начинают прививать бустерной (третьей) дозой вакцины Pfizer людей старше 40 лет и учителей.

Источник: Reuters

Детали: Расширение разрешения на ревакцинацию произошло на следующий день после того, как США объявили о планах предложить бустерные дозы всем американцам со ссылкой на данные, свидетельствующие о снижении действия вакцины.

Другие страны, включая Канаду, Францию и Германию, также запланировали дополнительные кампании вакцинации.

Министр здравоохранения Израиля заявил в Twitter, что "сейчас даже люди в возрасте от 40 лет и педагогический коллектив могут получить третью дозу вакцины".

Предыстория:

  • Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.
  • В Израиле начали вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.
  • Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19, то есть в введении вспомогательных доз вакцины против коронавируса для усиления действия двух основных доз.

Темы: Израильвакцинация
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