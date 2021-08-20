Израиль запускает вакцинацию третьей дозой людей от 40 лет

В Израиле начинают прививать бустерной (третьей) дозой вакцины Pfizer людей старше 40 лет и учителей.

Источник: Reuters

Детали: Расширение разрешения на ревакцинацию произошло на следующий день после того, как США объявили о планах предложить бустерные дозы всем американцам со ссылкой на данные, свидетельствующие о снижении действия вакцины.

Другие страны, включая Канаду, Францию и Германию, также запланировали дополнительные кампании вакцинации.

Министр здравоохранения Израиля заявил в Twitter, что "сейчас даже люди в возрасте от 40 лет и педагогический коллектив могут получить третью дозу вакцины".

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