Після позову Безоса NASA призупинило співпрацю зі SpaceX

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору уряду США NASA погодилося тимчасово припинити роботу за контрактом на будівництво місячного модуля на 2,9 млрд доларів, який був укладений зі SpaceX Ілона Маска, після того, як мільярдер Джефф Безос подав у суд на агентство.

Джерело: Reuters

Дослівно NASA: "В обмін на тимчасове призупинення роботи всі сторони погодилися на прискорений графік судових розглядів, який завершиться 1 листопада.

Представники NASA продовжують співпрацю з Міністерством юстиції, щоб переглянути деталі справи, та сподівається на своєчасне вирішення цього питання".

Деталі: У своїй заяві NASA заявило, що призупинило роботу зі SpaceX над програмою висадки людини на Місяці до 1 листопада.

Уряду США з питань підзвітності (GAO) минулого місяця став на бік NASA у зв'язку з його рішенням обрати єдиного постачальника місячного апарата, відхиливши протест Blue Origin.

Космічне агентство заявило у четвер, що "віддане Артеміді (угода про освоєння Місяця – ред.) та збереженню світового лідера нації у дослідженні космосу".

Що передувало: Бізнесмен-мільярдер Джефф Безос запропонував покрити витрати NASA на суму до 2 мільярдів доларів в обмін на контракт для його компанії Blue Origin на виготовлення місячного посадкового модуля.

Уряд Сполучених Штатів відхилив пропозиції бізнесмена-мільярдера і засновника компанії Blue Origin Джеффа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору уряду США NASA у зв'язку з рішенням передати SpaceX Ілона Маска контракт на будівництво місячного модуля.

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