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После иска Безоса NASA приостановило сотрудничество со SpaceX

Пятница, 20 августа 2021, 04:13
После иска Безоса NASA приостановило сотрудничество со SpaceX
фото: NASA

NASA согласилось временно прекратить работу по контракту на строительство лунного модуля на 2,9 млрд долларов, который был заключен со SpaceX Илона Маска, после того, как миллиардер Джефф Безос подал в суд на агентство.

Источник: Reuters

Дословно NASA: "В обмен на временное приостановление работы все стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств, который завершится 1 ноября.

Представители NASA продолжают сотрудничество с Министерством юстиции, чтобы проверить детали дела, и надеются на своевременное решение этого вопроса".

Детали: В своем заявлении NASA заявило, что приостановило работу со SpaceX над программой высадки человека на Луне до 1 ноября.

Правительства США по вопросам подотчетности (GAO) в прошлом месяце стал на сторону NASA в связи с его решением выбрать единственного поставщика месячного аппарата, отклонив протест Blue Origin.

Космическое агентство заявило в четверг, что "отдано Артемиде (соглашение об освоении Луны – ред.) и сохранению мирового лидера нации в исследовании космоса".

Что предшествовало: Бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до 2 миллиардов долларов в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.

Правительство Соединенных Штатов отклонило предложение бизнесмена-миллиардера и основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса на изготовление и обслуживание космического модуля для полета на Луну.

Компания американского миллиардера Джефф Безос Blue Origin подала в суд на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства правительства США NASA в связи с решением передать SpaceX Илона Маска контракт на строительство лунного модуля.

Предыстория:

  • Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.
  • Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты.
  • Руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.
  • Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.

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Темы: космос
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