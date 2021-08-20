После иска Безоса NASA приостановило сотрудничество со SpaceX
NASA согласилось временно прекратить работу по контракту на строительство лунного модуля на 2,9 млрд долларов, который был заключен со SpaceX Илона Маска, после того, как миллиардер Джефф Безос подал в суд на агентство.
Источник: Reuters
Дословно NASA: "В обмен на временное приостановление работы все стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств, который завершится 1 ноября.
Представители NASA продолжают сотрудничество с Министерством юстиции, чтобы проверить детали дела, и надеются на своевременное решение этого вопроса".
Детали: В своем заявлении NASA заявило, что приостановило работу со SpaceX над программой высадки человека на Луне до 1 ноября.
Правительства США по вопросам подотчетности (GAO) в прошлом месяце стал на сторону NASA в связи с его решением выбрать единственного поставщика месячного аппарата, отклонив протест Blue Origin.
Космическое агентство заявило в четверг, что "отдано Артемиде (соглашение об освоении Луны – ред.) и сохранению мирового лидера нации в исследовании космоса".
Что предшествовало: Бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до 2 миллиардов долларов в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.
Правительство Соединенных Штатов отклонило предложение бизнесмена-миллиардера и основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса на изготовление и обслуживание космического модуля для полета на Луну.
Компания американского миллиардера Джефф Безос Blue Origin подала в суд на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства правительства США NASA в связи с решением передать SpaceX Илона Маска контракт на строительство лунного модуля.
Предыстория:
- Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.
- Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты.
- Руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.
- Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.