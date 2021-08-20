Поліція порушила справу про самоправство із забудовою садиби Барбана в Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самоправства щодо будівництва на місці будинку Барбана кінця ХІХ століття на вулиці Обсерваторній в центрі Києва.

Джерело: сайт поліції Києва

Дослівно: "Відділом дізнання розслідується кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Дізнавачі за погодженням процесуального керівника місцевої окружної прокуратури міста Києва подали до районного суду клопотання про накладення арешту на цілісний майновий комплекс із забороною вчиняти будь-які дії відносно вказаного майна".

Деталі: Водночас, за даними поліції, двом затриманим активістам, що захищали від знесення будинок Барбана, загрожує штраф від 136 до 255 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Відносно них у поліції склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 ( злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу про адмінпорушення.

Дослівно: "Учасники акції почали порушувати громадський порядок. Працівники поліції попередили їх про порушення, однак вони не відреагували на зауваження та законні вимоги поліцейських".

Передісторія: 19 серпня зранку забудовник почав розбирати садибу Барбана. На знак протесту активісти перекрили дорогу. Після того приїхала поліція. Також на місце прибули представники "Штабу оборони Києва", які намагались знести паркан, поліція їм завадила. Проте тоді роботи люди забудовника зупинили.

Поліція опечатала будівлю та викликала представника забудовника. Після 15 години будівлю продовжили розбирати. Поліція, яку знову викликали на місце, затримала двох протестувальників.

За ніч будівельна техніка остаточно знищила будинок Барбана.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурений знесенням. При цьому він зазначив, що зруйнований будинок – "це не пам’ятка ні національного, ні місцевого значення, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі".

Активісти стверджують, що оскільки будинок знаходиться в центральному історичному ареалі міста, відповідно до законодавства там не можна проводити будь-які будівельні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Довідково: Як повідомляє портал "Культурна спадщина Києва", адресні довідники, видані на 1900-1905 роки, називають власником садиби титулярного радника Олександра Андрійовича Барбана.