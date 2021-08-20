Полиция возбудила дело о самоуправстве с застройкой усадьбы Барбана в Киеве

Полиция открыла уголовное производство по факту самоуправства касательно строительства на месте дома Барбана конца XIX века на улице Обсерваторной в центре Киева.

Источник: сайт полиции Киева

Дословно: "Отделом дознания расследуется уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Дознаватели по согласованию процессуального руководителя местной окружной прокуратуры города Киева подали в районный суд ходатайство о наложении ареста на целостный имущественный комплекс с запретом совершать любые действия в отношении указанного имущества".

Детали: В то же время, по данным полиции, двум задержанным активистам, которые защищали от сноса дом Барбана, грозит штраф от 136 до 255 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

В отношении них в полиции составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса об админнарушениях.

Дословно: "Участники акции начали нарушать общественный порядок. Работники полиции предупредили их о нарушениях, однако они не отреагировали на замечания и законные требования полицейских".

Предыстория: 19 августа утром застройщик начал разбирать усадьбу Барбана. В знак протеста активисты перекрыли дорогу. После того приехала полиция. Также на место прибыли представители "Штаба обороны Киева", которые пытались снести забор, полиция им помешала. Однако тогда работы застройщик остановили.

Полиция опечатала здание и вызвала представителя застройщика. После 15:00 здание продолжили разбирать. Полиция, которую снова вызвали на место, задержала двух протестующих.

За ночь строительная техника окончательно несла дом Барбана.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен сносом. При этом он отметил, что разрушенный дом - "это не памятник ни национального, ни местного значения, а следовательно, апелляцию МКИП подать не в состоянии".

Активисты утверждают, что поскольку дом находится в центральном историческом ареале города, в соответствии с законодательством там нельзя проводить строительные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия.

Справка: Как сообщает портал "Культурное наследие Киева", адресные справочники, изданные на 1900-1905 годы, называют владельцем усадьбы титулярного советника Александра Андреевича Барбана.