У садибі Мурашка в Києві зірвали замки: у КМДА кажуть про "рейдерів" 

Вранці у понад сторічній напівзруйнованій садибі Мурашка у центрі Києва чиновники зрізали замки, у Київській міській держадміністрації кажуть, що самосели встановили там броньовані двері без жодних підстав.

Джерело: мешканець і захисник садиби Олександр Глухов та директор департаменту культури КМДА Яна Барінова

Деталі: Вранці Олександр Глухов, який живе в покинутому будинку на Малій Житомирській 12-а, написав, що представники столичного департаменту культури разом із муніципальною вартою "знову штурмують будинок", виламали і зрізали замок.

Фото Олександра Глухова

"Приблизно об 11 годині команда покинула будинок. Залишили зрізаний замок, тепер двері відкриті для всіх", – написав він у коментарях.

Фото Олександра Глухова

У телефонній розмові з журналісткою "Української правди" Глухов уточнив, що будівля перебуває на балансі департаменту культури КМДА – і раніше вони дзвонили, коли збиралися приходити. Виняток був, коли йому відрізали воду й газ, і ось тепер.

Глухов хворіє, тому до представників влади не спускався, їхні мотиви залишилися для нього невідомими. Світло в будинку не відключили.

"Зробити якийсь штурм, зрізати замок, попасти в під’їзд – нас тепер, мабуть, нічим не здивувати. Будинки-пам’ятки зносять один за другим. Схоже, керівники покинули займатися містом і з'ясовують стосунки з президентом", – з сумом сказав чоловік.

За його словами, влада робить вигляд, що вона ні при чому і що вони не знають про те, що щось будується чи руйнується.

У свою чергу, у департаменті культури КМДА пояснили, що ранкові дії в садибі Мурашків не пов'язані з Глуховим. За словами директора департаменту Барінової, "з садиби Мурашка виселяють лише рейдерів!".

Дослівно представниця КМДА: "Завдяки небайдужим киянам садиба Мурашка сприймається як помешкання однієї людини – професора Олександра Глухова, який врятував її від знищення. Насправді, це не так. Садиба Мурашка знаходиться в аварійному стані і потребує термінових рятувальних робіт, які неможливо почати через рейдерське захоплення частини будівлі.

Крім Олександра Глухова, з яким місто продовжує перемовини щодо надання іншого житла, тут проживають ще певні особи, які встановили сучасні броньовані двері майже на всіх поверхах напівзруйнованої будівлі, самовільно протягнули від щитової вуличного освітлення електродроти, відкрили нелегальний пункт прийому склопосуду та вторсировини.

Серед них пані Божко з великою родиною, яка вселилась до садиби у якості двірника більше 10 років назад за усним (!) дозволом начальника ЖЕКа і яка тепер у суді намагається узаконити своє перебування там".

Фото з Facebook Барінової

Більше деталей: За словами Барінової, все це у п'ятницю "було досліджено та зафіксовано представниками ДСНС".

"Це необхідно, аби звільнити будівлю від усіх незаконно перебуваючих там осіб, взяти об’єкт під охорону, вивести з експлуатації та почати врешті-решт протиаварійні роботи", – заявила вона.

"І все це – наголошую – жодним чином не стосується пана Глухова, який живе у садибі цілком законно і якому місто шукає альтернативне житло", – додала чиновниця.

Цьому передувало: Під ранок 20 серпня на Обсерваторній 6 у Києві знесли одноповерхову будівлю кінця XIX сторіччя – "садибу Барбана". Мер Києва Віталій Кличко та міністр культури Олександр Ткаченко свою провину відкидають, звинувачуючи один одного.

У садибах Мурашка та Сікорського у квітні 2013 року пропонувалося створити музеї. У червні того ж року садиба Мурашка горіла.

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