В усадьбе Мурашко в Киеве сорвали замки: в КГГА говорят о "рейдерах"

Утром в более чем столетней полуразрушенной усадьбе Мурашко в центре Киева чиновники срезали замки, в Киевской городской госадминистрации говорят, что самоселы установили там бронированные двери без всяких оснований.

Источник: житель и защитник усадьбы Александр Глухов и директор департамента культуры КГГА Яна Баринова

Детали: Утром Александр Глухов, который живет в заброшенном доме на Малой Житомирской 12, написал, что представители столичного департамента культуры вместе с муниципальной стражей "снова штурмуют дом", выломали и срезали замок.

Фото Александра Глухова

"Примерно в 11:00 команда покинула дом. Оставили срезанный замок, теперь двери открыты для всех", – написал он в комментариях.

Фото Александра Глухова

В телефонном разговоре с журналисткой "Украинской правды" Глухов уточнил, что здание находится на балансе департамента культуры КГГА – и раньше они звонили, когда собирались приходить. Исключение было, когда ему отрезали воду и газ, и вот теперь.

Глухов болеет, поэтому к представителям властей не спускался, их мотивы остались для него неизвестными. Свет в доме не отключили.

"Сделать какой-то штурм, срезать замок, попасть в подъезд – нас теперь, пожалуй, ничем не удивить. Дома-памятники сносят один за другим. Похоже, руководители бросили заниматься городом и выясняют отношения с президентом", – с грустью сказал мужчина.

По его словам, власти делают вид, что они ни при чем и что они не знают о том, что что-то строится или разрушается.

В свою очередь, в департаменте культуры КГГА объяснили, что утренние действия в усадьбе Мурашко не связаны с Глуховым. По словам директора департамента Бариновой, "из усадьбы Мурашко выселяют только рейдеров!".

Дословно представитель КГГА: "Благодаря неравнодушным киевлянам усадьба Мурашко воспринимается как дом одного человека – профессора Александра Глухова, который спас ее от уничтожения. На самом деле, это не так. Усадьба Мурашко находится в аварийном состоянии и требует срочных спасательных работ, которые невозможно начать из-за рейдерского захвата части здания.

Кроме Александра Глухова, с которым город продолжает переговоры о предоставлении другого жилья, здесь проживают еще определенные лица, которые установили современные бронированные двери почти на всех этажах полуразрушенного здания, самовольно протянули от щитовой уличного освещения электропровода, открыли нелегальный пункт приема стеклопосуды и вторсырья.

Среди них госпожа Божко с большой семьей, которая вселилась в усадьбу в качестве дворника более 10 лет назад с устного (!) разрешения начальника ЖЭКа и которая теперь в суде пытается узаконить свое пребывание там".

Фото из Facebook Бариновой

Больше деталей: По словам Бариновой, все это в пятницу "было исследовано и зафиксировано представителями ГСЧС".

"Это необходимо, чтобы освободить здание от всех незаконно находящихся там лиц, принять объект под охрану, вывести из эксплуатации и начать наконец противоаварийные работы", – заявила она.

"И все это – подчеркиваю – не имеет никакого отношения к господину Глухову, который живет в усадьбе вполне законно и которому город ищет альтернативное жилье", – добавила чиновница.

Этому предшествовало: Под утро 20 августа на Обсерваторной 6 в Киеве снесли одноэтажное здание конца XIX века – "особняк Барбана". Мэр Киева Виталий Кличко и министр культуры Александр Ткаченко свою вину отрицают, обвиняя друг друга.

В усадьбах Мурашко и Сикорского в апреля 2013 года предлагалось создать музеи. В июне того же года усадьба Мурашко горела.

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