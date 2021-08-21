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Доба на Донбасі минула без втрат і порушень

Субота, 21 серпня 2021, 07:35

Доба на Донбасі минула без порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 20 серпня та станом на 7 годину ранку 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано".

Нагадаємо:

  • 19 серпня в зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий ЗСУ.
  • Було 9 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців, з яких 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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