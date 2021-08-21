Доба на Донбасі минула без втрат і порушень
Субота, 21 серпня 2021, 07:35
Доба на Донбасі минула без порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Протягом минулої доби, 20 серпня та станом на 7 годину ранку 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано".
Нагадаємо:
- 19 серпня в зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий ЗСУ.
- Було 9 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців, з яких 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА.
Українська правда