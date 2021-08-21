Доба на Донбасі минула без втрат і порушень

Доба на Донбасі минула без порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 20 серпня та станом на 7 годину ранку 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано".

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