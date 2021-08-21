Сутки на Донбассе прошли без потерь и нарушений
Суббота, 21 августа 2021, 07:35
Сутки на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 20 августа и по состоянию на 7 утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано".
Напомним:
- 19 августа в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный ВСУ.
- Было 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА.
Украинская правда