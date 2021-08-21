Сутки на Донбассе прошли без потерь и нарушений

Сутки на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 20 августа и по состоянию на 7 утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано".

Напомним: