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Сутки на Донбассе прошли без потерь и нарушений

Суббота, 21 августа 2021, 07:35

Сутки на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 20 августа и по состоянию на 7 утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано".

Напомним:

  • 19 августа в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный ВСУ.
  • Было 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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