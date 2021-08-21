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В Михайловском соборе прошла молитва с Варфоломеем

Суббота, 21 августа 2021, 11:10
фото Дмитрия Ларина, УП

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве прошла благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Источник: корреспондент УП, трансляция ПЦУ

Детали: Молитва началась в 10:00 утра.

Кроме духовенства и верующих, к событию присоединился экс-президент Виктор Ющенко.

Перед молитвой патриарх Варфоломей почтил память героев Небесной сотни и жертв Голодомора.

 
Все фото Дмитрия Ларина, УП
 
 
 
 

Что предшествовало: 20 августа вечером в Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей, который примет участие в мероприятиях к годовщине независимости.

Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. 

Украинская правда
Темы: Православная Церковь Украины
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