В Михайловском соборе прошла молитва с Варфоломеем

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве прошла благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Источник: корреспондент УП, трансляция ПЦУ

Детали: Молитва началась в 10:00 утра.

Кроме духовенства и верующих, к событию присоединился экс-президент Виктор Ющенко.

Перед молитвой патриарх Варфоломей почтил память героев Небесной сотни и жертв Голодомора.

Все фото Дмитрия Ларина, УП

Что предшествовало: 20 августа вечером в Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей, который примет участие в мероприятиях к годовщине независимости.

Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.