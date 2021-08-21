В Михайловском соборе прошла молитва с Варфоломеем
Суббота, 21 августа 2021, 11:10
В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве прошла благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.
Источник: корреспондент УП, трансляция ПЦУ
Детали: Молитва началась в 10:00 утра.
Кроме духовенства и верующих, к событию присоединился экс-президент Виктор Ющенко.
Перед молитвой патриарх Варфоломей почтил память героев Небесной сотни и жертв Голодомора.
Что предшествовало: 20 августа вечером в Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей, который примет участие в мероприятиях к годовщине независимости.
Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Украинская правда