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Заступник генсека НАТО відвідає Київ 23-24 серпня

Субота, 21 серпня 2021, 14:46
Заступник генсека НАТО відвідає Київ 23-24 серпня

Заступник генсека НАТО Мірче Джоане відвідає Київ для участі у саміті Кримської платформи і відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

"23 серпня 2021 року заступник генерального секретаря візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, де виступить під час інавгураційної сесії та під час панелі "Загрози Азовсько-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль та шляхів деокупації" - йдеться у повідомленні.

24 серпня 2021 року Мірче Джоане відвідає святкування 30-ї річниці незалежності України.

Під час свого візиту він також проведе двосторонні зустрічі зі спікером Верховної ради Дмитром Разумковим, віцепрем’єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною та іншими.

Нагадаємо, в установчому саміті Кримської платформи візьмуть участь всі 30 країн-членів НАТО.

Читайте детальніше у статті: Кримська платформа: як вона працюватиме та яких результатів варто чекати

Теми: НАТОКримська платформа
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