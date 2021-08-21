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Заместитель генсека НАТО посетит Киев 23-24 августа

Суббота, 21 августа 2021, 14:46
Заместитель генсека НАТО посетит Киев 23-24 августа

Заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ посетит Киев для участия в саммите Крымской платформы и празднования 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"23 августа 2021 заместитель генерального секретаря примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, где выступит на инаугурации сессии и во время панели "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и путей деоккупации", - говорится в сообщении.

24 августа 2021 Мирче Джоанэ посетит празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Во время своего визита он также проведет двусторонние встречи со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, вицепремьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиным и другими.

Напомним, в учредительном саммите Крымской платформы примут участие все 30 стран-членов НАТО.

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Темы: НАТОКрымская платформа
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