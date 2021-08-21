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Кулеба про Білорусь: прямих загроз Україні немає, але все може змінитися

Субота, 21 серпня 2021, 22:07
Кулеба про Білорусь: прямих загроз Україні немає, але все може змінитися
Олександр Лукашенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що на даний момент режим Білорусі не є загрозою для України, але потрібно бути готовими до будь-якого сценарію.

Джерело: очільник МЗС в інтерв'ю Радіо Свобода

Деталі: За словами Кулеби, у Білорусі склалася нестабільна ситуація, а самопроголошений президент Олександр Лукашенко може вдатися до помсти. Проте на сьогоднішній день очевидних прямих загроз для України з боку Лукашенка немає.   

Пряма мова: "Ситуація в Білорусі буде такою "гойдалкою". Очевидно, що Олександр Лукашенко хоче демонструвати свою владу і мститися тим країнам, які, на його думку, діють проти нього, різними шляхами, у тому числі пропуском незаконних мігрантів на кордон з ЄС. Тому ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. І це питання є абсолютно пріоритетним для уряду, для президента.

Наразі якихось очевидних прямих загроз немає, але в будь-який момент все може змінитися, тому що Олександр Лукашенко може в будь-який момент ухвалити будь-яке рішення. І до ось цих різних сценаріїв ми повинні бути готові".

Нагадаємо:

  • Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якби було таке бажання, то він і його друг президент РФ Володимир Путін могли б дуже швидко поставити Україну "на коліна".
  • Конституційна комісія Білорусі запропонувала прибрати з Основного закону положення про нейтралітет країни.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїнаКулеба Дмитро
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