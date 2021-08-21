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Кулеба о Беларуси: прямых угроз Украине нет, но все может измениться

Суббота, 21 августа 2021, 22:07
Кулеба о Беларуси: прямых угроз Украине нет, но все может измениться
Александр Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на данный момент режим Беларуси не является угрозой для Украины, но нужно быть готовыми к любому сценарию.

Источник: глава МИД в интервью Радио Свобода

Детали: По словам Кулебы, в Беларуси сложилась нестабильная ситуация, а самопровозглашенный президент Александр Лукашенко может прибегнуть к мести. Однако на сегодняшний день очевидных прямых угроз для Украины со стороны Лукашенко нет.

Прямая речь: "Ситуация в Беларуси будет такими "качелями". Очевидно, что Александр Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, различными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границу с ЕС. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос абсолютно приоритетный для правительства, для президента.

Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим различным сценариям мы должны быть готовы".

Напомним:

  • Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если бы было такое желание, то он и его друг президент РФ Владимир Путин могли бы очень быстро поставить Украину "на колени".
  • Конституционная комиссия Беларуси предложила убрать из Основного закона положение о нейтралитете страны.

Знать больше: Уличные протесты задавили, но протестные настроения остались: Год после начала протестов в Беларуси

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Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраинаКулеба Дмитрий
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