Кулеба о Беларуси: прямых угроз Украине нет, но все может измениться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на данный момент режим Беларуси не является угрозой для Украины, но нужно быть готовыми к любому сценарию.

Источник: глава МИД в интервью Радио Свобода

Детали: По словам Кулебы, в Беларуси сложилась нестабильная ситуация, а самопровозглашенный президент Александр Лукашенко может прибегнуть к мести. Однако на сегодняшний день очевидных прямых угроз для Украины со стороны Лукашенко нет.

Прямая речь: "Ситуация в Беларуси будет такими "качелями". Очевидно, что Александр Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, различными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границу с ЕС. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос абсолютно приоритетный для правительства, для президента.

Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим различным сценариям мы должны быть готовы".

Напомним:

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если бы было такое желание, то он и его друг президент РФ Владимир Путин могли бы очень быстро поставить Украину "на колени".

Конституционная комиссия Беларуси предложила убрать из Основного закона положение о нейтралитете страны.

Знать больше: Уличные протесты задавили, но протестные настроения остались: Год после начала протестов в Беларуси