В Україні може з'явитися "промисловий ліс" – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсує створення в Україні "промислових лісів", на яких бізнес вирощуватиме сировину для своїх потреб.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "З урахуванням того, що ліс є нашим надбанням, але ліс – це так само сировина для промисловості, я думаю, що ми будемо вводити в наш лексикон словосполучення "промисловий ліс". Ми маємо дати бізнесу можливості, щоб вони для себе закладали саме промислові ділянки лісу. Щоб ми чітко розуміли, що це промисловий ліс, це бізнес вирощує для себе, щоб можна було використовувати".

"У нас є дуже багато на території громад територій, які взагалі на сьогоднішній день є пустими, вони непридатні для сільського господарства, але там можна посадити ту чи іншу частину лісу і через певний час використовувати цю деревину для інших потреб".

Деталі: Данілов також заявив, що "на сьогоднішній день у нас лісова галузь – це галузь кумівства".

Він наголосив, що на доручення президента готується засідання РНБО, де буде запропоновано бачення розвитку лісової галузі.

"Коли Володимир Олександрович зробив заяву, що нам треба мільярд дерев за три роки посадити – мова йде не тільки про екологію, мова йде про економіку, про енергетичну незалежність", - додав Данілов.

Що передувало: 12 серпня в РНБО повідомили, що президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради нацбезпеки та оборони Олексію Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Раніше Зеленський підписав указ про старт проєкту "Зелена країна", мета якого - за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів.

Для висадки 1 млрд дерев у рамках проєкту "Зелена країна" на найближчі 3 роки буде потрібно 2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок діяльності лісових господарств, заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.