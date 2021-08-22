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В Украине может появиться "промышленный лес" – Данилов

Воскресенье, 22 августа 2021, 18:39
В Украине может появиться промышленный лес – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсирует создание в Украине "промышленных лесов", на которых бизнес будет выращивать сырье для своих нужд.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "С учетом того, что лес является нашим достоянием, но лес – это также сырье для промышленности, я думаю, что мы будем вводить в наш лексикон словосочетание "промышленный лес". Мы должны дать бизнесу возможности, чтобы они для себя закладывали именно промышленные участки леса. Чтобы мы четко понимали, что это промышленный лес, это бизнес выращивает для себя, чтобы можно было использовать".

"У нас есть очень много на территории общин территорий, которые вообще на сегодняшний день являются пустыми, они непригодны для сельского хозяйства, но там можно посадить ту или иную часть леса и через некоторое время использовать эту древесину для других нужд".

Детали: Данилов также заявил, что "на сегодняшний день у нас лесная отрасль – это отрасль кумовства".

Он отметил, что по поручению президента готовится заседание СНБО, где будет предложено видение развития лесной отрасли.

"Когда Владимир Александрович сделал заявление, что нам надо миллиард деревьев за три года посадить – речь идет не только об экологии, речь идет об экономике, об энергетической независимости", – добавил Данилов.

Что предшествовало: 12 августа в СНБО сообщили, что президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Ранее Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.

Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта "Зеленая страна" на ближайшие 3 года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Даниловпромышленность
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