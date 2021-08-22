Представництва Кримської платформи будуть не лише в Україні – Зеленський

Офіси Кримської платформи, які працюватимуть задля деокупації Автономної Республіки Крим, діятимуть не лише в Україні, а й у низці інших країн.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу "Інтер", повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Кримська платформа існуватиме не тільки в Києві. У Києві буде центральний офіс, а в багатьох країнах, де є підписанти, – там будуть відкриватися ті чи інші напрями, пов’язані з деокупацією Криму".

Деталі: За словами Зеленського, декларацію за результатами установчого саміту Кримської платформи мають підписати 45 країн, однак, зауважив він, документ є відкритим, тому інші держави теж матимуть змогу приєднатися до цієї декларації.

"Впевнений на сто відсотків, будуть приєднуватися", – сказав він і додав, що є країни, які не можуть підтримати цю платформу з різних причин, політичних чи економічних, зокрема й через тиск Росії.