Представительства Крымской платформы будут не только в Украине – Зеленский

Офисы Крымской платформы, которые будут работать для деоккупации Автономной Республики Крым, будут действовать не только в Украине, но и в ряде других стран.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Интер", сообщает сайт президента

Прямая речь: "Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты – там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма".

Детали: По словам Зеленского, декларацию по результатам учредительного саммита Крымской платформы должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации.

"Уверен на сто процентов, будут присоединяться", - сказал он и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.