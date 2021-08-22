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Кримська платформа: держава замовила у ФОП послуг на 6,8 мільйона

Неділя, 22 серпня 2021, 23:00
Кримська платформа: держава замовила у ФОП послуг на 6,8 мільйона
Facebook Сюмар

На організацію та проведення установчого саміту Кримської платформи 23 серпня витратили майже 6,8 мільйона гривень.

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у Facebook

 

Деталі: Сюмар оприлюднила кошторис на організацію та проведення саміту, що відбудеться у концертно-виставковому центрі "Парковий".

Замовником є державне підприємство "Державна театрально-видовищна агенція", а виконавцем усіх робіт – ФОП Малахов Ігор Михайлович, який є платником єдиного податку.

Так, на розробку сценарію заходу витратили 25 тисяч гривень, розробку візуалізації – 40 тисяч, розробку проєкту декорування – майже 312,6 тисяч гривень, створення графічних зображень на стіни – 40 тисяч, створення інтерактивних цифрових фотозон – 615 тисяч гривень, інтерактивний портал "Листи в Крим" – майже 454 тисячі гривень, на мультимедійну галерею "Символи Криму" – майже 951 тисячу гривень, галерею "Зоряний пил" – 386 тисяч, на організацію VR-зони пішло 54 тисячі гривень, а на мультимедійний куб "Наше серце з Кримом" – майже 850 тисяч гривень.

Крім того, на музичний анімаційний кліп "Крим" витратили 450 тисяч, на ролик-відкриття заходу – майже 290 тисяч, ролик на панель до мілітаризації – 256 тисяч, на ролики, присвячені культурній спадщині – 350 тисяч, на 30 роликів "Крим-минуле" – 896,5 тисяч гривень, на 10 роликів "Крим-сьогодення" – 237 тисяч, 20 роликів "Крим-майбутнє" – 412 тисяч, 8 роликів "Діти Криму" – 176,6 тисяч.

Загальна сума витрат склала 6 796 377 гривень.

Українська правда

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Теми: Кримська платформагроші
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