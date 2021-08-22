Крымская платформа: государство заказало у ФЛП услуг на 6,8 миллиона

На организацию и проведение учредительного саммита Крымской платформы 23 августа потратили почти 6,8 миллиона гривен.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Facebook

Детали: Сюмар обнародовала смету на организацию и проведение саммита, который состоится в концертно-выставочном центре "Парковый".

Заказчиком является государственное предприятие "Государственная театрально-зрелищное агентство", а исполнителем всех работ – ФЛП Малахов Игорь Михайлович, который является плательщиком единого налога.

Так, на разработку сценария мероприятия потратили 25 тысяч гривен, разработку визуализации – 40 тысяч, разработку проекта декорирования – почти 312,6 тысяч гривен, создание графических изображений на стены – 40 тысяч, создание интерактивных цифровых фотозон – 615 тысяч гривен, интерактивный портал "Письма в Крым" – почти 454 тысяч гривен, на мультимедийную галерею "Символы Крыма" – почти 951 тысячу гривен, галерею "Звездная пыль" – 386 тысяч, на организацию VR-зоны ушло 54 тысяч гривен, а на мультимедийный куб "Наше сердце с Крымом" – почти 850 тысяч гривен.

Кроме того, на музыкальный анимационный клип "Крым" потратили 450 тысяч, на ролик открытия мероприятия – почти 290 тысяч, ролик на панель к милитаризации – 256 тысяч, на ролики, посвященные культурному наследию – 350 тысяч, на 30 роликов "Крым-прошлое" – 896,5 тысяч гривен, на 10 роликов "Крым-настоящее" – 237 тысяч, 20 роликов "Крым-будущее" – 412 тысяч, 8 роликов "Дети Крыма" – 176,6 тысяч.

Общая сумма расходов составила 6 796 377 гривен.