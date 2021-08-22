Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымская платформа: государство заказало у ФЛП услуг на 6,8 миллиона

Воскресенье, 22 августа 2021, 23:00
Крымская платформа: государство заказало у ФЛП услуг на 6,8 миллиона
Facebook Сюмар

На организацию и проведение учредительного саммита Крымской платформы 23 августа потратили почти 6,8 миллиона гривен.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Facebook

 

Детали: Сюмар обнародовала смету на организацию и проведение саммита, который состоится в концертно-выставочном центре "Парковый".

Заказчиком является государственное предприятие "Государственная театрально-зрелищное агентство", а исполнителем всех работ – ФЛП Малахов Игорь Михайлович, который является плательщиком единого налога.

Так, на разработку сценария мероприятия потратили 25 тысяч гривен, разработку визуализации – 40 тысяч, разработку проекта декорирования – почти 312,6 тысяч гривен, создание графических изображений на стены – 40 тысяч, создание интерактивных цифровых фотозон – 615 тысяч гривен, интерактивный портал "Письма в Крым" – почти 454 тысяч гривен, на мультимедийную галерею "Символы Крыма" – почти 951 тысячу гривен, галерею "Звездная пыль" – 386 тысяч, на организацию VR-зоны ушло 54 тысяч гривен, а на мультимедийный куб "Наше сердце с Крымом" – почти 850 тысяч гривен.

Кроме того, на музыкальный анимационный клип "Крым" потратили 450 тысяч, на ролик открытия мероприятия – почти 290 тысяч, ролик на панель к милитаризации – 256 тысяч, на ролики, посвященные культурному наследию – 350 тысяч, на 30 роликов "Крым-прошлое" – 896,5 тысяч гривен, на 10 роликов "Крым-настоящее" – 237 тысяч, 20 роликов "Крым-будущее" – 412 тысяч, 8 роликов "Дети Крыма" – 176,6 тысяч.

Общая сумма расходов составила 6 796 377 гривен.

Украинская правда
Темы: Крымская платформаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Крымская платформа
Зеленский: Вопрос Крыма и крымских заключенных выводим на новый уровень
Россия должна вывести войска со всех оккупированных территорий Украины - Крымская платформа
К Крымской платформе присоединилась еще одна страна: теперь там более 60 государств
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: