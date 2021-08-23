ООС: 5 порушень "тиші" за добу, один військовий загинув

22 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, один український військовий загинув.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу Луганського окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.