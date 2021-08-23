ООС: 5 порушень "тиші" за добу, один військовий загинув
22 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, один український військовий загинув.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Поблизу Луганського окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.