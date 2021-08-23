ООС: 5 нарушений "тишины" за сутки, один военный погиб

22 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, один украинский военный погиб.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Луганского оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.