ООС: 5 нарушений "тишины" за сутки, один военный погиб
22 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, один украинский военный погиб.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: Вблизи Луганского оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.
По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.