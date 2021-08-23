Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шевченко не проти очолити якусь збірну

Понеділок, 23 серпня 2021, 09:25

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що готовий очолити не тільки клубну команду, а й збірну.

Джерело: Шевченко, якого цитує Sport.ua

Пряма мова: "Зараз я вільний. Подивимося, які будуть варіанти і серед клубів, і серед збірних".

"Де хочеться спробувати себе? Мені хочеться взяти участь в цікавому проекті. Це може бути і клуб, і збірна. Різні варіанти".

Деталі: Шевченко розповів, що ніяких варіантів з боку клубів не розглядав до завершення контракту з УАФ.

Що передувало: 31 липня Андрій Шевченко у соцмережах повідомив, що прощається з національною командою. Через кілька днів інформацію про закінчення контракту з Шевченком підтвердили в УАФ.

Як зазначають джерела УП, після Євро-2020 була зустріч Шевченка з очільником УАФ Андрієм Павелком. Втім, нові фінансові умови тренерського штабу вже не влаштували керівництво УАФ. За наявною інформацією Шевченко просив для свого тренерського штабу зарплату у 3 млн євро на рік.

У попередньому контракті Шевченка була опція 1 рік + 1,5 за згодою обох сторін. Контракт мав завершитися лише наприкінці 2022, тобто після закінчення чемпіонату світу в Катарі.

Після відходу Шевченка головним кандидатом на цю посаду називався Сергій Ребров, втім йому заважав підписаний влітку контракт з "Аль-Айном" з річним окладом у 4,5 млн євро на рік.

17 серпня національну збірну України з футболу з приставкою виконуючий обов`язки очолив Олександр Петраков.

Теми: футболШевченко-футболіст


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДоповненоУкраїна отримала від МВФ 1,9 млрд SDR, або 2,7 млрд доларів – Рожкова

відеоПід час навчань біля лінії фронту знайшли схрон окупантів – СБУ

"Талібан" хоче швидкого виведення військових США, інакше "будуть наслідки"

У Кремлі розкритикували введені Зеленським санкції проти російських ЗМІ

У США з'явився новий аргумент проти російського газу - Зеркаль

документДекларація Кримської платформи містить пункт про додаткові санкції – Зеленський

Усі новини...
футбол
"Шахтар" переміг "динамівський" "Чорноморець"
"Динамо" втрачає очки у грі з "Інгульцем"
Збірна України з футболу отримала нового тренера
Останні новини
20:46
В аеропорту Кабула сталася перестрілка: є загиблий та поранені
20:36
Погода на День Незалежності: Україну охопить холодний циклон
19:54
ДоповненоУкраїна отримала від МВФ 1,9 млрд SDR, або 2,7 млрд доларів – Рожкова
19:29
фотоУ Києві відкрили Офіс Кримської платформи
19:17
Рада закликала міжнародну спільноту посилити протидію агресії Росії
19:01
60% українців вважають, що зможуть захистити свої права як власника землі – опитування
18:58
Країни Балтії і Польща виступили зі спільною заявою щодо Білорусі
18:41
Вакцина проти Covid від Pfizer-BioNTech отримала повний допуск у США
18:02
Британія купила ще 35 млн доз вакцини Pfizer
17:58
Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
Усі новини...