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Шевченко не проти очолити якусь збірну

Понеділок, 23 серпня 2021, 09:25
Шевченко не проти очолити якусь збірну

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що готовий очолити не тільки клубну команду, а й збірну.

Джерело: Шевченко, якого цитує Sport.ua

Пряма мова: "Зараз я вільний. Подивимося, які будуть варіанти і серед клубів, і серед збірних".

"Де хочеться спробувати себе? Мені хочеться взяти участь в цікавому проекті. Це може бути і клуб, і збірна. Різні варіанти".

Деталі: Шевченко розповів, що ніяких варіантів з боку клубів не розглядав до завершення контракту з УАФ.

Що передувало: 31 липня Андрій Шевченко у соцмережах повідомив, що прощається з національною командою. Через кілька днів інформацію про закінчення контракту з Шевченком підтвердили в УАФ.

Як зазначають джерела УП, після Євро-2020 була зустріч Шевченка з очільником УАФ Андрієм Павелком. Втім, нові фінансові умови тренерського штабу вже не влаштували керівництво УАФ. За наявною інформацією Шевченко просив для свого тренерського штабу зарплату у 3 млн євро на рік.

У попередньому контракті Шевченка була опція 1 рік + 1,5 за згодою обох сторін. Контракт мав завершитися лише наприкінці 2022, тобто після закінчення чемпіонату світу в Катарі.

Після відходу Шевченка головним кандидатом на цю посаду називався Сергій Ребров, втім йому заважав підписаний влітку контракт з "Аль-Айном" з річним окладом у 4,5 млн євро на рік.

17 серпня національну збірну України з футболу з приставкою виконуючий обов`язки очолив Олександр Петраков.

"Українська правда" у Threads

Теми: футболШевченко-футболіст
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