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Стало известно имя воина, погибшего в воскресенье

Понедельник, 23 августа 2021, 11:05
Стало известно имя воина, погибшего в воскресенье
фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В воскресенье в результате вражеского обстрела погиб военный 28-й ОМБр лейтенант Юрий Михайлов.

Источник: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Дословно: "С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов".

Детали: В ОМБр добавили, что, по словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

Что предшествовало: В воскресенье в результате вражеского обстрела украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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