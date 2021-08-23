Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партія проросійського Додона обурилась через участь Санду у Кримській платформі

Понеділок, 23 серпня 2021, 11:40

Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) розкритикувала президентку Маю Санду за участь в саміті Кримської платформи.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві партії в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Соціалісти назвали саміт "антиросійським заходом", підкресливши, що участь Санду у ньому негативно позначитися на відносинах з Росією.

У ПСРМ заявили, що Кримську платформу вже розкритикували в Росії, процитувавши главу МЗС РФ Сергєя Лаврова, який назвав саміт "антиросійським шабашем".

"Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядає участь будь-яких країн в Кримській платформі як недружній крок і як пряме посягання на її територіальну цілісність", - заявили соціалісти, підкресливши, що Молдова повинна зберігати нейтралітет і дружні відносини з усіма зовнішніми партнерами.

"Займаючи одну зі сторін у російсько-українській суперечці навколо Криму, президент включає Молдову в антиросійський блок. Глава держави підриває довіру між Росією і Молдовою і піддає ризику всі домовленості, досягнуті в ході візиту до Кишинева заступника голови адміністрації президента Росії Дмітрія Козака.

Від безвідповідального рішення Маї Санду можуть постраждати громадяни Молдови - агровиробники, що експортують нашу продукцію на російський ринок, молдовські трудові мігранти, які працюють в Росії, кожна сім'я, яка споживає російський природний газ. Цей крок негативно позначиться на придністровському врегулюванні, що може потягнути за собою нове загострення в зоні конфлікту", - заявили в ПСРМ.

23 серпня Санду відвідує Київ, де візьме участь в першому саміті Кримської платформи. В рамках свого візиту вона також проведе кілька двосторонніх зустрічей - з президентами Естонії і Латвії, прем'єр-міністром Швеції, міністром закордонних справ Австрії і віцеголовою Європейської комісії.

Детальніше про саміт 23 серпня читайте у статті Ляпас для Росії з 4 континентів: головне про успіхи та невдачі саміту Кримської платформи.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваКримська платформа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Молдова
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: