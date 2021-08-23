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Партія проросійського Додона обурилась через участь Санду у Кримській платформі

Понеділок, 23 серпня 2021, 11:40

Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) розкритикувала президентку Маю Санду за участь в саміті Кримської платформи.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві партії в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Соціалісти назвали саміт "антиросійським заходом", підкресливши, що участь Санду у ньому негативно позначитися на відносинах з Росією.

У ПСРМ заявили, що Кримську платформу вже розкритикували в Росії, процитувавши главу МЗС РФ Сергєя Лаврова, який назвав саміт "антиросійським шабашем".

"Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядає участь будь-яких країн в Кримській платформі як недружній крок і як пряме посягання на її територіальну цілісність", - заявили соціалісти, підкресливши, що Молдова повинна зберігати нейтралітет і дружні відносини з усіма зовнішніми партнерами.

"Займаючи одну зі сторін у російсько-українській суперечці навколо Криму, президент включає Молдову в антиросійський блок. Глава держави підриває довіру між Росією і Молдовою і піддає ризику всі домовленості, досягнуті в ході візиту до Кишинева заступника голови адміністрації президента Росії Дмітрія Козака.

Від безвідповідального рішення Маї Санду можуть постраждати громадяни Молдови - агровиробники, що експортують нашу продукцію на російський ринок, молдовські трудові мігранти, які працюють в Росії, кожна сім'я, яка споживає російський природний газ. Цей крок негативно позначиться на придністровському врегулюванні, що може потягнути за собою нове загострення в зоні конфлікту", - заявили в ПСРМ.

23 серпня Санду відвідує Київ, де візьме участь в першому саміті Кримської платформи. В рамках свого візиту вона також проведе кілька двосторонніх зустрічей - з президентами Естонії і Латвії, прем'єр-міністром Швеції, міністром закордонних справ Австрії і віцеголовою Європейської комісії.

Детальніше про саміт 23 серпня читайте у статті Ляпас для Росії з 4 континентів: головне про успіхи та невдачі саміту Кримської платформи.

Теми: МолдоваКримська платформа


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