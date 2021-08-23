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Партия пророссийского Додона возмутилась участием Санду в Крымской платформе

Понедельник, 23 августа 2021, 11:40

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) раскритиковала президента Маю Санду за участие в саммите Крымской платформы.

Об этом говорится в заявлении партии в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Социалисты назвали саммит "антироссийским мероприятием", подчеркнув, что участие Санду в нем может негативно сказаться на отношениях с Россией.

В ПСРМ заявили, что Крымскую платформу уже раскритиковали в России, процитировав главу МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал саммит "антироссийским шабашем".

"Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие любых стран в Крымской платформе как недружественный шаг и как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - заявили социалисты, подчеркнув, что Молдова должна сохранять нейтралитет и дружеские отношения со всеми внешними партнерами.

"Занимая одну из сторон в российско-украинском споре вокруг Крыма, президент включает Молдову в антироссийский блок. Глава государства подрывает доверие между Россией и Молдовой и подвергает риску все договоренности, достигнутые в ходе визита в Кишинев замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

От безответственного решения Майи Санду могут пострадать граждане Молдовы — агропроизводители, экспортирующие нашу продукцию на российский рынок, молдавские трудовые мигранты, работающие в России, каждая семья, потребляющая российский природный газ. Этот шаг негативным образом скажется на приднестровском урегулировании, что может повлечь за собой новое обострение в зоне конфликта", - заявили в ПСРМ.

23 августа Санду посещает Киев, где примет участие в первом саммите Крымской платформы. В рамках своего визита она также проведет несколько двусторонних встреч - с президентами Эстонии и Латвии, премьер-министром Швеции, министром иностранных дел Австрии и вицеголовою Европейской комиссии.

Подробнее о саммите 23 августа читайте в статье: Пощечина для России с 4 континентов: главное об успехах и неудачах саммита Крымской платформы.

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Темы: МолдоваКрымская платформа
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