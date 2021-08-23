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Зеленський сподівається змусити РФ до переговорів про повернення Криму

Понеділок, 23 серпня 2021, 12:03
Зеленський сподівається змусити РФ до переговорів про повернення Криму
ілюстративне фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що наодинці Україна ніколи не зможе повернути Крим і сподівається, що спільні зусилля держав в рамках Кримської платформи змусять РФ почати переговори про повернення півострова.

Джерело: Зеленський, виступаючи на відкритті саміту Кримської платформи у Києві

Пряма мова: "Ми свідомі того, що наодинці наша незалежна країна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні і підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова".

"Україна спільно з вами починає писати нову главу в історії українського Криму, це глава про деокупацію. Бо саме деоокупація – це кінцева мета моя, нашої держави, мета роботи Кримської платформи. Синергія наших зусиль має змусити Росію сісти за стіл переговорів про повернення нашого півострова".

Деталі: Він також наголосив, що "окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки, принцип територіальної цілісності та недоторканності кордонів".

"Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що офіс Кримської платформи вже почав працювати і буде цілодобово й щоденно моніторити ситуацію з правами людини в Криму, збирати інформацію про зростання військової активності на півострові, відслідковувати екологічну та економічну ситуацію.

"Пропонуємо визначити ваших уповноважених представників, які будуть підтримувати зв'язок з офісом і координувати нашу спільну роботу", - звернувся Зеленський до представників іноземних держав.

За його словами, на першому саміті Кримської платформи присутні 46 іноземних делегацій.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримКримська платформаЗеленський
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